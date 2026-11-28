Giữa nhịp sống đô thị sôi động, cộng đồng người Chăm tại TPHCM vẫn duy trì các hoạt động tín ngưỡng, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, ẩm thực và phong tục truyền thống, góp phần lưu giữ bản sắc dân tộc qua nhiều thế hệ.

Gìn giữ bản sắc từ đời sống cộng đồng

Giữa những chuyển động không ngừng của đô thị, Thánh đường Jamiul Anwar vẫn là điểm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa quen thuộc của cộng đồng người Chăm tại TPHCM. Không chỉ là nơi thực hành tôn giáo, đây còn là không gian kết nối các thế hệ, góp phần duy trì những giá trị văn hóa truyền thống.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Halim, Phó ban quản trị Thánh đường Jamiul Anwar, cho biết cộng đồng người Chăm tại khu vực này hình thành từ khoảng năm 1960. Trải qua nhiều thế hệ sinh sống, lập nghiệp, bà con vẫn duy trì sự gắn kết thông qua sinh hoạt tín ngưỡng, các hoạt động cộng đồng và nỗ lực bảo tồn bản sắc dân tộc.

Theo ông Halim, văn hóa Chăm được thể hiện trên nhiều phương diện, từ trang phục, tiếng nói, chữ viết đến giáo lý, ẩm thực và phong tục. Tuy nhiên, việc gìn giữ những giá trị này trong môi trường đô thị không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Ông Halim, Phó ban quản trị Thánh đường Jamiul Anwar của cộng đồng dân tộc Chăm tại TPHCM.

Cuộc sống hiện đại với nhịp độ làm việc, học tập ngày càng cao khiến nhiều người trẻ ít có thời gian tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. Khoảng 10-15 năm trước, sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng diễn ra sôi nổi hơn. Hiện nay, một số hoạt động không còn duy trì được thường xuyên, việc bảo tồn phần nào phụ thuộc vào ý thức của từng gia đình và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Trong bối cảnh đó, ẩm thực vẫn là một trong những nét văn hóa được cộng đồng duy trì khá tốt. Hằng năm, vào tháng Ramadan - tháng nhịn chay theo giáo lý Hồi giáo - ban quản trị tổ chức không gian ẩm thực, giới thiệu những món ăn truyền thống đến người dân thuộc nhiều dân tộc.

Các món như cà ri Chăm, cháo gà và nhiều loại bánh được chuẩn bị trong dịp này. Không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng, hoạt động còn tạo cơ hội để người dân bên ngoài tiếp cận, tìm hiểu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Chăm.

Qua những món ăn truyền thống, câu chuyện về phong tục, tập quán và đời sống văn hóa cũng được chia sẻ một cách gần gũi. Đây là cách để cộng đồng giới thiệu bản sắc của mình, đồng thời tăng sự giao lưu, gắn kết với các dân tộc anh em cùng sinh sống tại thành phố.

Những lớp học đặc biệt sáng đèn hàng tuần

Nếu ẩm thực giúp văn hóa Chăm hiện diện trong các hoạt động cộng đồng thì việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết và giáo lý lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình gìn giữ bản sắc lâu dài.

Tại Thánh đường Jamiul Anwar, các lớp học dành cho con em người Chăm vẫn được duy trì vào buổi tối hằng tuần. Lớp học có học sinh ở nhiều độ tuổi, với khoảng 6-7 giáo viên tham gia giảng dạy. Tại đây, các em được tiếp cận tiếng nói, chữ viết và những nội dung giáo lý từ khi còn nhỏ.

Các lớp học dành cho con em người Chăm vẫn sáng đèn hàng tuần.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thế hệ trẻ lớn lên giữa môi trường giao tiếp đa dạng, sử dụng tiếng Việt phổ biến trong học tập và công việc. Nếu không được truyền dạy thường xuyên, tiếng nói và chữ viết của dân tộc có nguy cơ dần mai một trong đời sống thường ngày.

Ông Halim cho rằng việc học không nhất thiết phải bắt đầu bằng những nội dung quá lớn. Điều quan trọng là duy trì sự đều đặn, giúp trẻ hình thành thói quen và từng bước tiếp thu kiến thức.

"Mấy đứa nhỏ không cần học được nhiều đâu. Một ngày một chữ thì nhiều ngày nó sẽ được nhiều chữ", ông chia sẻ.

Theo ông, việc truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ cần sự kiên trì, không chỉ từ giáo viên mà còn từ mỗi gia đình. Khi cha mẹ quan tâm, khuyến khích con em tham gia các lớp học và sinh hoạt cộng đồng, những giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội được tiếp nối.

Bên cạnh việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết và giáo lý, những hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc cũng được ông Halim đánh giá cao. Đây là dịp để cộng đồng người Chăm giới thiệu những nét riêng trong đời sống văn hóa, đồng thời tìm hiểu cách các dân tộc khác bảo tồn phong tục, tập quán.

Theo ông, sự giao lưu không chỉ giúp các cộng đồng hiểu nhau hơn mà còn tạo điều kiện để mỗi dân tộc nhận thức rõ hơn giá trị của di sản mình đang gìn giữ.

Phụ nữ dân tộc Chăm tham gia hoạt động ẩm thực tại Ngày Hội Văn hóa.

Hiện người Chăm có khoảng 68.000-70.000 người trên cả nước. Riêng tại TPHCM, cộng đồng có chưa đến 10.000 người. Khu vực Chánh Hưng là một trong những địa bàn tập trung đông người Chăm, với khoảng 2.000 người sinh hoạt tại Thánh đường Jamiul Anwar.

Bên cạnh hoạt động tín ngưỡng và văn hóa, ban quản trị thánh đường còn phối hợp với chính quyền địa phương trong các cuộc họp, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự và phổ biến thông tin đến bà con. Sự phối hợp này góp phần tăng cường gắn kết giữa cộng đồng với chính quyền, tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng được duy trì ổn định.

Với ông Halim, điều đáng quý trong quá trình giao lưu là sự tôn trọng dành cho bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Dù cộng đồng người Chăm tại TPHCM không đông, những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ vẫn nhận được sự quan tâm, đón nhận của các cộng đồng khác.

"Qua giao lưu, chúng tôi càng cảm nhận rõ việc bảo tồn di sản là điều cần thiết. Mặc dù có số lượng không lớn, chúng tôi rất vui khi bản sắc của mình được các cộng đồng khác trân trọng", ông bày tỏ.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, việc duy trì những lớp học tiếng nói, chữ viết, các hoạt động tín ngưỡng và không gian giới thiệu ẩm thực không chỉ giúp người Chăm bảo tồn di sản văn hóa mà còn góp phần làm phong phú đời sống đa dạng của TPHCM. Từ những việc làm bền bỉ, giản dị trong cộng đồng, bản sắc dân tộc tiếp tục được trao truyền, trở thành sợi dây kết nối các thế hệ với cội nguồn.