Ngày 20/9, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi sai trái đối với giáo viên, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND Phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

“Mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai”, ông Đức cho hay.

Học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu chú trọng công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.

Trước đó, vào chiều ngày 16/9/2025, tại Trường THCS Đại Kim đã xảy ra việc một học sinh lớp 7A14 đã túm tóc, ấn đầu giáo viên chủ nhiệm, giằng lại đồ chơi sắc nhọn khi bị thu giữ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu trường THCS Đại Kim đã tổ chức cho học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh đến làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục; kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho giáo viên; báo cáo với UBND Phường và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.