Trao đổi với VietNamNet về vụ học sinh túm tóc cô giáo, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã có công văn yêu cầu phường Định Công báo cáo và xử lý. “Sở GD-ĐT chỉ đạo tinh thần là xử lý nghiêm vụ việc theo quy định”, ông Cương nói.

Phía UBND phường Định Công xác định, sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng đến an toàn, danh dự và uy tín giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Chính quyền địa phương khẳng định phải bảo đảm công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường.

Tuy nhiên, UBND phường Định Công cho hay, cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng trẻ bị kỳ thị hoặc bỏ học.

Phường Định Công đã báo cáo cơ quan chức năng xin ý kiến xử lý; đồng thời chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh sự việc, răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

Sự việc diễn ra tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

UBND phường cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan chức năng, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường; có biện pháp hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và tư vấn hành vi cho học sinh.

Đối với Trường THCS Đại Kim, UBND phường Định Công yêu cầu rút kinh nghiệm trong quản lý, tăng cường giám sát và duy trì kỷ luật lớp học. Đồng thời, cần quan tâm động viên giáo viên, phối hợp với phụ huynh để giáo dục, uốn nắn hành vi vi phạm, giúp học sinh sửa sai và tiến bộ.

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 16/9, trong giờ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H - chủ nhiệm lớp 7A14, Trường THCS Đại Kim, phát hiện lớp trưởng T.M.T cầm đồ chơi sắc nhọn, liền tịch thu vì vi phạm nội quy. Học sinh L.G.B. đứng lên đòi trả lại, khi cô H. không đồng ý, B. đã kéo tóc, ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi.

Sau sự việc, cô H. báo cáo ban giám hiệu. Hiệu trưởng yêu cầu L.G.B xin lỗi trước lớp, các học sinh liên quan viết tường trình, giải thích vì sao không can ngăn. Các em cho biết lúc đó B. quá khích, thể trạng to lớn nên các em không can thiệp được.

Đến ngày 19/9, nhà trường đã giáo dục kỷ luật L.G.B và gặp cô H. để động viên, rút kinh nghiệm trong cách xử lý học sinh vi phạm.