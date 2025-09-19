UBND phường Định Công (Hà Nội) vừa có báo cáo về sự việc học sinh có hành động chưa đúng mực với giáo viên tại Trường THCS Đại Kim.

Theo đó, UBND phường Định Công xác định, sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng đến an toàn, danh dự và uy tín giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Quan điểm xử lý của chính quyền địa phương là phải bảo đảm công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường.

Tuy nhiên, UBND phường Định Công cho hay, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.

Sau sự việc, phường Định Công đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, đồng thời chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc để xác minh sự việc, làm rõ nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

Để tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc, UBND phường đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan chức năng, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường; có biện pháp hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và tư vấn hành vi cho học sinh.

Học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip

Công an phường sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan, kịp thời xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với nhà trường để phòng ngừa, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Đối với Trường THCS Đại Kim, UBND phường Định Công đã yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tăng cường giám sát, duy trì kỷ luật và nội quy lớp học, đồng thời quan tâm, động viên tinh thần cô giáo, đảm bảo môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh cho đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh giáo dục, uốn nắn hành vi vi phạm, giúp học sinh sửa sai và tiến bộ.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/9, khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp để nhắc nhở học sinh.

Khi đang nhắc nhở, cô H. nhìn thấy em T.M.T - lớp trưởng cầm đồ chơi sắc nhọn nên đã yêu cầu học sinh đưa cho cô. Cô H. tuyên bố sẽ tịch thu đồ chơi này vì đây là đồ nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường.

Nghe vậy, học sinh L.G.B đã đứng lên, yêu cầu cô trả đồ chơi. Cô giáo kiên quyết không trả, giơ tay cao để xa tầm tay của L.G.B.

Học sinh L.G.B. sau đó đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi. Khi ấy, lớp trưởng có can ngăn L.G.B nhưng không được, đã nhắc học sinh cả lớp kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Thoát ra khỏi lớp, cô H. lập tức báo cáo hiệu trưởng. Ngay sau đó, hiệu trưởng cùng cô vào lớp yêu cầu L.G.B xin lỗi trước tập thể. Đồng thời, hai học sinh ngồi gần L.G.B phải viết tường trình và trả lời câu hỏi: "Vì sao không can ngăn và giúp cô giáo?".

Các học sinh này cho biết, lúc đó L.G.B. quá khích, cơ thể bạn to béo nên không thể làm gì.

Đến ngày 19/9, nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và gặp giáo viên chủ nhiệm để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật.