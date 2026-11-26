Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, xã Tân Trào (Tuyên Quang) tích cực triển khai tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật.

Tại xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 86% dân số. Trong công tác quản lý xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, việc đưa pháp luật đến với người dân đòi hỏi sự kiên trì và linh hoạt.

Thực tiễn cho thấy bên cạnh vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, đội ngũ người có uy tín chính là những hạt nhân nòng cốt, cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng gia đình, bản làng.

"Cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở

Ông Đàm Văn Tuấn, chuyên viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Trào (Tuyên Quang) cho biết đội ngũ người có uy tín đóng vai trò đặc biệt quan trọng, được xem như "cánh tay nối dài" của chính quyền xã. Hằng năm, UBND xã Tân Trào đều xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác.

Đặc thù của Tân Trào là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, còn hạn chế về khả năng sử dụng tiếng phổ thông. Trong bối cảnh đó, cán bộ tư pháp xã cùng ban chi ủy, ban quản lý thôn và người có uy tín đã kiên trì thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Bằng tiếng nói thân thuộc của dân tộc mình, người có uy tín giải thích cặn kẽ những quy định pháp luật gắn với đời sống, giúp bà con dễ dàng tiếp thu và tự giác chấp hành.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, xã Tân Trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống loa truyền thanh không dây, trang thông tin điện tử, trang Facebook và các nhóm Zalo được sử dụng để chia sẻ thông tin, tài liệu tuyên truyền.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, lực lượng Đoàn Thanh niên xã tích cực hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Theo thông tin địa phương cung cấp, 100% hồ sơ tại bộ phận một cửa được số hóa và xử lý trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nêu gương phát triển kinh tế

Để lời nói có sức thuyết phục, người có uy tín trước hết phải là tấm gương sáng trong lao động sản xuất và xây dựng gia đình văn hóa. Ông Viên Tiến Đường (71 tuổi, người dân tộc Tày, người có uy tín ở thôn Cả, xã Tân Trào) là một minh chứng.

Nhận thấy điều kiện đất đai tại địa phương phù hợp trồng hoa nhưng người dân chủ yếu trồng lúa một vụ và ngô với hiệu quả kinh tế thấp, ông Đường đã chủ động đến làng hoa Mê Linh (Hà Nội) học hỏi kinh nghiệm. Sau khi thử nghiệm tại vườn nhà, ông chủ động thỏa thuận dồn đổi ruộng với các hộ xung quanh để hình thành vùng canh tác tập trung rộng từ 5 đến 6 sào.

"Trồng hoa đòi hỏi sự chăm sóc hết sức cẩn thận và chi phí đầu tư cao. Gia đình tôi áp dụng phương châm 'lấy ngắn nuôi dài', tích lũy lợi nhuận hằng năm để mở rộng sản xuất. So với trồng lúa, thu nhập từ cây hoa cao gấp 6-7 lần, giúp gia đình thu về vài chục triệu đồng mỗi năm", ông Đường chia sẻ.

Ông Viên Tiến Đường (ngồi bên trái) là một người có uy tín ở thôn Cả, xã Tân Trào.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Đường còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con. Theo phương châm "lá lành đùm lá rách", ông thường xuyên vận động con cháu sống đúng mực, không vướng vào tệ nạn xã hội. Từ sự gương mẫu của gia đình ông Đường, người dân trong thôn thêm tin tưởng và làm theo những lời khuyên của ông.

Đồng bào dân tộc thiểu số vốn thật thà, chất phác và rất coi trọng niềm tin. Khi tạo dựng được sự tin tưởng của người dân, người có uy tín có thể phát huy vai trò hòa giải, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Ông Đường chia sẻ kỷ niệm về một vụ tranh chấp đất đai gay gắt giữa hai hộ gia đình láng giềng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi hai bên buông lời đe dọa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xô xát. Nắm bắt tình hình, ông Đường cùng ban quản lý thôn lập tức có mặt, kiên trì gặp gỡ từng gia đình để lắng nghe, phân tích đúng sai trên cơ sở quy định pháp luật và tình nghĩa làng xóm.

Sau 2 ngày kiên trì vận động, mâu thuẫn được tháo gỡ. Hai gia đình tự nguyện bắt tay làm hòa và cảm ơn người có uy tín cùng ban quản lý thôn. Sự can thiệp kịp thời đã góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Thôn Cả có hơn 300 hộ dân, trước đây từng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Nhờ sự nhắc nhở thường xuyên của người có uy tín, tình hình tệ nạn xã hội từng bước được cải thiện. Hiện toàn thôn còn 1-2 gia đình có người liên quan đến ma túy, địa bàn cơ bản giữ được sự ổn định.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững

Sự đóng góp của đội ngũ người có uy tín đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại xã Tân Trào. Theo thông tin địa phương cung cấp, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn khoảng 15%. Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục triển khai các định hướng thu hút đầu tư, khuyến khích các mô hình kinh tế mới nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Trào không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế mà còn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Bằng sự chân thành, gương mẫu và am hiểu phong tục, tập quán, họ góp phần đưa các quy định pháp luật trở thành ý thức tự giác trong đời sống hằng ngày của người dân.

Việc tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.