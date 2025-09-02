

Tối 2/9, TPHCM đã tổ chức bắn pháo hoa lúc 21h tại 4 địa điểm, trong đó có 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp, nhằm phục vụ người dân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mưa lớn tại trung tâm TPHCM hơn 1 giờ vẫn chưa tạnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ghi nhận từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đổ về khu trung tâm TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng để vui chơi và chờ đón ’đại tiệc’ ánh sáng bên sông Sài Gòn.

Tuy nhiên, tình huống không lường đã xảy ra khi khu vực trung tâm đón trận mưa lớn kéo dài.

Người dân căng bạt che chắn mưa. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Người dân trú dưới gốc cây xanh để chờ xem pháo hoa. Ảnh: TK.

Theo ghi nhận, thời điểm 19h30, khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi pháo hoa bắt đầu, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực trung tâm. Dù mưa lớn nhưng không ngăn được dòng người đổ về các khu vực như hầm vượt sông Sài Gòn, công viên bờ sông và bến Bạch Đằng.

Nhiều người dân nhanh chóng mặc áo mưa, tìm nơi trú ẩn dưới các mái hiên hay cây cối. Họ kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hướng về phía trời đêm với sự háo hức và mong chờ.

Người dân đội mưa chờ xem đại tiệc pháo hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mưa lớn nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Chị Thảo Vy (ngụ phường Đông Hưng Thuận) cho biết cùng chồng và hai con nhỏ vào trung tâm TPHCM từ chiều để chờ đón xem pháo hoa.

“Mong cơn mưa tạnh để thưởng thức pháo hoa bùng nổ trong buổi tối nhiều ý nghĩa thế này. Tuy nhiên mưa quá lớn khiến tôi lo lắng sự kiện sẽ bị trì hoãn”, chị Vy cho hay.

Hình ảnh người dân ướt sũng phải bỏ cuộc, ra về trước giờ G.

Đến 20h30 mưa càng lớn khiến không ít người đã phải ’bỏ cuộc’ để ra về với hình ảnh áo quần ướt sũng.