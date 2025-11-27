Tờ Bangkok Post ngày 27/11 đưa tin, bác sĩ Wirot Yommuang, Giám đốc bệnh viện Hat Yai ở tỉnh Songkhla, Thái Lan đã bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng bệnh viện của ông đã tiếp nhận 100 thi thể nạn nhân lũ lụt.

"Chúng tôi chỉ ghi nhận 14 bệnh nhân qua đời trong 4 ngày đầu của đợt mưa lũ. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi và đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Không ai trong số đó là người thiệt mạng vì thiên tai", ông Wirot nói.

Bác sĩ Wirot nhấn mạnh, có 27 thi thể đã được gửi tới nhà xác của bệnh viện Hat Yai trước đợt mưa lũ và sẽ được chuyển tới bệnh viện Songklanagarind khi nước rút đi. Ở thời điểm hiện tại, bệnh viện Hat Yai đang bị ngập sâu và không thể tiếp cận bằng xe hay tàu thuyền.

Đường phố Thái Lan ngập nặng vì mưa lũ kéo dài. Ảnh: Bangkok Post

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế công cộng Thái Lan, nước này đã ghi nhận 33 trường hợp tử vong trong đợt mưa lũ ở miền nam. Các nguyên nhân gây tử vong chủ yếu là đuối nước, lở đất và điện giật.

Cùng ngày 27/11, Bộ Tài chính Thái Lan đã tiết lộ về kế hoạch giảm thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ người dân bị lũ lụt ảnh hưởng. Bộ này cũng cân nhắc dùng nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ người dân, trong đó bước đầu tiên là huy động ngân sách khẩn cấp trung ương.

"Trong giai đoạn khắc phục hậu quả, người dân sẽ được hỗ trợ bằng các khoản vay phục hồi đặc biệt, đồng thời được khấu trừ chi phí sửa chữa nhà cửa và xe cộ khỏi thuế thu nhập cá nhân. Các doanh nghiệp địa phương cũng sẽ được hưởng các chính sách đặc biệt trong vòng 6 tháng đến 1 năm tới", nguồn tin của Bangkok Post cho biết.