8h sáng 4/11, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận được cuộc gọi từ người dân ở phường Bình Hưng Hòa về 1 trường hợp bất tỉnh. Ngay lập tức, trung tâm chuyển thông tin đến trạm cấp cứu vệ tinh gần nhất. Bệnh nhân là anh T.C.T 29 tuổi. Theo người nhà, anh T. đang ăn sáng thì đột ngột khó thở, tím tái, bất tỉnh.

Suốt 1 tuần trước đó, người đàn ông này có dấu hiệu ho, sốt, mệt. Ngày 3/11, anh T. đi khám ở một bệnh viện nhưng chưa có kết quả.

Một ca cấp cứu của ê-kíp. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - công tác tại một trạm cấp cứu 115 của TPHCM, cho biết - khi ê-kíp đến nơi, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, toàn thân tím tái. Ngay lập tức, nhân viên 115 ép tim ngoài lồng ngực liên tục, đặt nội khí quản, bóp bóng, dùng thuốc cấp cứu. Sau 15 phút, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Bình Tân để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Tuệ cho biết, trường hợp này nếu không gọi 115 kịp thời, cơ hội sống của bệnh nhân chắc chắn là không.

Ngưng tim đột ngột là tình trạng tim ngừng co bóp hoàn toàn một cách bất ngờ, khiến máu không được bơm đi nuôi não và các cơ quan quan trọng. Khi đó, não bắt đầu tổn thương không hồi phục chỉ sau 4-6 phút nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngưng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chỉ vài phút chậm trễ có thể khiến não tổn thương không hồi phục hoặc tử vong.

Một số trường hợp nhồi máu cơ tim có thể dẫn đến ngưng tim, nhưng bản chất ngưng tim là sự dừng đột ngột của hoạt động điện học và cơ học của tim, gây ngừng tuần hoàn máu trong cơ thể.

Trong y tế, ngưng tim là tình huống khẩn cấp, tỷ lệ sống sót giảm 10% mỗi phút nếu không được ép tim ngoài lồng ngực hoặc dùng máy khử rung tim (AED) ngay lập tức.

Bác sĩ cho rằng, mỗi người hãy học kỹ năng ép tim cơ bản, vì có thể cứu sống nhiều người. Phương pháp ép tim ngoài lồng ngực giúp duy trì bơm máu lên não, hỗ trợ người bệnh cho tới khi nhân viên y tế tới.

Gặp người ngưng thở, không mạch, thực hiện ép tim bằng cách ép vùng giữa xương ức xuống ít nhất 5cm với tốc độ 100-120 lần trong một phút để ngực trở lại vị trí ban đầu sau mỗi lần ép.

Quy tắc C-A-B trong cấp cứu:

1. C – Circulation: Ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức.

2. A – Airway: Đảm bảo đường thở thông thoáng.

3. B – Breathing: Hỗ trợ hô hấp nếu bệnh nhân không tự thở.

Qua đây, khi người thân khó thở, tím tái, ngất đột ngột, không đáp ứng, hãy cố gắng gọi ngay 115 sớm hơn. Gọi càng sớm, cơ hội sống càng cao. Ngoài ra, qua điện thoại nhân viên y tế có thể hướng dẫn ép tim đúng.

Khi gặp triệu chứng bất thường như đau ngực, đánh trống ngực, khó thở, ngất hoặc mệt mỏi vô cớ, người dân cần đến bệnh viện ngay để kiểm tra. Phát hiện sớm rối loạn nhịp, hẹp mạch vành, phì đại tim có thể giúp ngăn chặn những ca ngừng tim đột ngột đáng tiếc.

