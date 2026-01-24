Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ một trường hợp điển hình, cho thấy tác hại nghiêm trọng của việc tiêu thụ đồ uống chứa nhiều đường trong thời gian dài.

Theo bác sĩ Hồng, bệnh nhân là một cô gái 26 tuổi, làm việc với cường độ cao, thường xuyên đi sớm về khuya để chạy chỉ tiêu doanh số. Áp lực công việc lớn khiến cô duy trì thói quen mỗi ngày uống ít nhất hai ly trà sữa trân châu để “giải tỏa căng thẳng”. Nửa năm trước khi nhập viện, cô bắt đầu xuất hiện tình trạng phù mặt nhưng cho rằng nguyên nhân là thức khuya, ngủ không đủ nên không đi khám.

Bạn nên hạn chế uống các loại trà sữa. Ảnh minh họa: Ban Mai

Cho đến một đêm tăng ca muộn tại văn phòng, cô đột ngột cảm thấy khó thở dữ dội. Đồng nghiệp lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm máu khiến các bác sĩ choáng váng: chức năng thận của bệnh nhân đã suy kiệt hoàn toàn, urê trong máu tăng cao nghiêm trọng, gây phù phổi cấp. Bệnh nhân suy thận buộc phải đặt nội khí quản và tiến hành lọc máu khẩn cấp để giữ mạng sống.

Bác sĩ Hồng cho biết, khi nghe thông báo rằng con gái phải chạy thận ngay lập tức và gần như không còn khả năng hồi phục chức năng thận, người mẹ không giấu nổi sự bàng hoàng. Bản thân cô gái, vốn còn lo lắng vì công việc chưa hoàn thành, cũng sụp đổ tinh thần khi đối diện với thực tế rằng mình sẽ phải gắn bó với máy chạy thận suốt phần đời còn lại, dù mới chỉ 26 tuổi.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân thực tế đã có dấu hiệu tiểu đạm từ nhiều năm trước, rất có khả năng mắc viêm cầu thận mạn tính. Việc thức khuya kéo dài cùng thói quen uống nhiều đồ uống ngọt đã đẩy thận vào tình trạng tổn thương không thể cứu vãn.

Bác sĩ Hồng nhấn mạnh rằng, các loại đồ uống chứa hàm lượng fructose cao là một trong những “hung thủ” lớn nhất gây tổn hại thận, không phân biệt độ tuổi. Ngoài nguy cơ gây béo phì và tiểu đường, nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Thận học Mỹ cho thấy fructose khi chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric. Chất này có thể gây tổn thương ống thận, giống như những mảnh kính vỡ cọ xát liên tục, dẫn đến viêm mô kẽ mạn tính và suy giảm chức năng thận.

Theo bác sĩ Hồng, bệnh thận giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ rệt trong khi thận lại không có khả năng phục hồi khi đã bị phá hủy nghiêm trọng. Văn hóa tiêu thụ đồ uống có đường phổ biến trong giới trẻ vì vậy đã trở thành “cơn ác mộng” khi nhiều bệnh nhân trẻ tuổi phải chạy thận.