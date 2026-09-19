Nhiều người cho rằng chỉ cần tránh bánh kẹo, nước ngọt là có thể phòng ngừa bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, theo bác sĩ gia đình Lý Đường Việt (Đài Loan, Trung Quốc), thói quen ăn nhiều cơm trắng và ít rau trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Chia sẻ trên YouTube, bác sĩ Lý kể về một người đàn ông 50 tuổi làm công việc lao động chân tay. Do tiêu hao nhiều năng lượng nên ông rất nhanh đói và duy trì thói quen ăn hai hộp cơm vào bữa trưa. Món chính thường là thịt kho hoặc đùi gà chiên. Trong vòng 3 tháng qua, giảm 10kg không rõ nguyên nhân nên cảm thấy lo lắng và quyết định đi khám.

Ăn quá nhiều cơm mỗi ngày có thể dẫn tới tăng đường huyết. Ảnh: Ban Mai

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số HbA1c của bệnh nhân lên tới 11% trong khi mức bình thường dưới 5,7%. Đường huyết lúc đói đạt 260 mg/dL, cao hơn nhiều so với mức bình thường dưới 100 mg/dL. Người đàn ông được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2. Theo bác sĩ Lý, sụt cân nhanh là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh thường đi kèm tình trạng ăn nhiều, uống nhiều nhưng vẫn tiếp tục gầy đi.

Bệnh nhân rất bất ngờ vì cho rằng mình không ăn đồ ngọt nên không thể mắc bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ nhận định nguyên nhân nằm ở thói quen ăn uống hằng ngày.

Theo bác sĩ Lý, phần lớn cơm hộp bán sẵn được chế biến với nhiều dầu và muối, có nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Trong khi đó, lượng cơm trắng thường khá nhiều nhưng rau lại ít.

Việc ăn hai hộp cơm trong mỗi bữa trưa đồng nghĩa với việc cơ thể liên tục nạp lượng lớn tinh bột tinh chế, thực phẩm chế biến sẵn và các chất phụ gia trong khi thiếu chất xơ từ rau quả và protein chất lượng cao. Điều này khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn, buộc cơ thể phải tiết nhiều insulin để duy trì đường huyết ổn định. Nếu kéo dài, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng kháng insulin, từ đó làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường.

Bác sĩ Lý khuyến nghị người bệnh nên thay khoảng một nửa lượng cơm trắng trong hộp bằng rau để giảm lượng tinh bột tinh chế và tăng lượng chất xơ. Ngoài ra, mọi người nên hạn chế chan nước kho hoặc dùng quá nhiều nước chấm vì đây cũng là nguồn đường "ẩn", có thể khiến đường huyết dao động mạnh.

Theo bác sĩ, chỉ với những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày, người thường xuyên ăn cơm hộp có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn, góp phần giảm nguy cơ mắc tiểu đường.