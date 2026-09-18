Khoảng 8h30 ngày 18/9, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội), do Trung tá Phạm Việt Dũng làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Hát Môn).

Đến Km20+500 Quốc lộ 32, Tổ công tác nhận được thông tin từ người dân về việc một người đàn ông có biểu hiện đột quỵ, bất tỉnh tại một quán ăn bên đường. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác dừng phương tiện, khẩn trương tiếp cận hiện trường để kiểm tra, hỗ trợ.

CSGT nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu cho ông T. Ảnh: CACC

Tại quán ăn, lực lượng CSGT phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất tỉnh trên sàn. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng đề nghị hỗ trợ y tế.

Ít phút sau, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng có mặt tại hiện trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu, đồng thời đưa người bệnh đến bệnh viện để được chăm sóc, điều trị.

Sau khi được các y, bác sĩ chăm sóc, người đàn ông đã hồi tỉnh. Người này được xác định là ông Đỗ K.T. (SN 1975, trú tại xã Hát Môn).

Theo thông tin được bác sĩ khai thác nhanh từ ông T., sáng cùng ngày, khi đang ăn sáng, ông bất ngờ cảm thấy xây xẩm mặt mày rồi ngất xỉu, không biết gì.

Khi tỉnh lại, ông thấy mình đang được các cán bộ, chiến sĩ CSGT và đội ngũ y tế hỗ trợ, chăm sóc. Ông T. gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT và các y, bác sĩ đã kịp thời giúp đỡ mình.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 9 đã liên hệ với người thân của ông T. để phối hợp chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe tại bệnh viện.