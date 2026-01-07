Ngày 6/1, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh việc một phụ huynh đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai. Theo nội dung chia sẻ, trong lúc bệnh nhân đang ngồi chờ đến lượt chụp chiếu, một số nhân viên y tế trong phòng chụp được cho là có hành vi ngồi "tám chuyện", gây bức xúc cho người dân.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự không hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên y tế.

Ngày 7/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã chính thức có phản hồi liên quan đến vụ việc. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, bệnh viện đã tiến hành xác minh, tổ chức họp Hội đồng và thống nhất hình thức xử lý đối với cá nhân liên quan.

Các nhân viên y tế ngồi trò chuyện, trong khi người bệnh xếp hàng chờ. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, các biện pháp kỷ luật được áp dụng gồm: Phê bình, nhắc nhở bằng văn bản; không bình xét thu nhập trong thời gian 6 tháng; đồng thời điều chuyển vị trí công tác nhằm chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ.

Đối với tập thể khoa để xảy ra sự việc, bệnh viện đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, nâng cao trách nhiệm trong công tác phục vụ người dân.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai khẳng định quan điểm không bao che, không dung túng các hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

