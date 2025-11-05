Khoảng 19h30 ngày 30/10, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người dân tại sân cầu lông trên đường Bông Sao báo tin một người đàn ông đột ngột ngã quỵ, mất ý thức trong lúc chơi thể thao.

Theo mô tả, bệnh nhân đang đánh cầu lông thì đột ngột cảm thấy mệt, nôn ói, sau đó lơ mơ rồi bất tỉnh, tím tái, người xung quanh lay gọi không trả lời.

Nhận định đây là tình huống ngưng tim ngưng thở, tổng đài viên lập tức kích hoạt quy trình hướng dẫn ép tim qua điện thoại (T-CPR) đồng thời huy động kíp cấp cứu từ trạm vệ tinh Trung tâm Y tế khu vực tiếp cận bệnh nhân sau khoảng 7 phút.

Khi có mặt tại hiện trường, ê-kíp cấp cứu ngay lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, trong đó có 4 lần sốc điện khử rung. Sau nỗ lực hồi sức tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại và được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và đã được can thiệp mạch vành kịp thời. Đây là một trong những trường hợp có thể phục hồi hoàn toàn sau ngừng tuần hoàn nhờ sự bình tĩnh của người dân, hướng dẫn ép tim qua điện thoại từ tổng đài 115 và can thiệp kịp thời của đội cấp cứu trạm vệ tinh cùng Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân đã vượt qua tình trạng nguy kịch và hiện hồi phục tốt.

Ngừng tim đột ngột có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi hay giới tính nào. Tập luyện thể thao là cần thiết để duy trì sức khỏe, nhưng mỗi người cần lựa chọn hình thức và cường độ tập phù hợp với thể trạng của mình - tránh luyện tập quá sức, đặc biệt khi có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM khuyến cáo cộng đồng 4 điều cần nhớ:

1. Giữ trái tim khỏe mạnh

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch.

- Tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, không tự ý ngưng hay thay đổi thuốc.

- Ăn uống lành mạnh, tập luyện điều độ, ngủ đủ giấc.

- Nói không với thuốc lá và hạn chế rượu bia.

2. Khi nào cần cảnh giác?

Hãy chú ý khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội: cảm giác bóp nghẹt, đè ép vùng ngực, đau lan sang vai, cánh tay, hàm hoặc ngón tay. Cơn đau có thể đi kèm mệt mỏi, khó thở, buồn nôn, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh - đặc biệt nếu kéo dài trên 15 phút và không giảm khi nghỉ ngơi. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim - cần xử trí ngay lập tức.

3. Khi gặp người có dấu hiệu nguy hiểm

- Gọi ngay số 115 để được cấp cứu.

- Giữ bình tĩnh, trấn an người bệnh và cho họ nằm nghỉ tuyệt đối.

- Theo dõi sát tình trạng cho đến khi nhân viên y tế tới nơi.

- Nếu người bệnh bất tỉnh và ngừng thở, hãy tiến hành ép tim (CPR) theo hướng dẫn của tổng đài viên 115.

4. Gọi cấp cứu 115

- Bình tĩnh và cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của tổng đài viên.

- Theo dõi người bệnh liên tục, gọi lại ngay nếu tình trạng xấu đi để được hướng dẫn thêm.

- Mỗi giây phút bình tĩnh, mỗi thao tác đúng của bạn có thể cứu một mạng người.

Người đàn ông cấp cứu vì uống 1 chén thuốc nam mỗi ngày Người đàn ông 57 tuổi mỗi ngày uống 1 chén thuốc, phải vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, xét nghiệm cho thấy suy tim, nhiễm trùng huyết xâm nhập vào não, hôn mê gan.