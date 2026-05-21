Ngày 21/5, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang thông tin, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu một nam bệnh nhân bị đa chấn thương nặng sau tai nạn lao động ngã giàn giáo, một cây cột sắt ngã đập mạnh vào bên phải cơ thể khiến cơ hoành rách lớn, gan vỡ gần đứt đôi. Bệnh nhân được các công nhân làm chung sơ cứu ban đầu rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng xanh tái, than mệt nhiều, đau dữ dội vùng hạ sườn phải. Các bác sĩ ghi nhận vết thương sâu vùng hông phải, nghi tổn thương thấu ngực - bụng.

Qua siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dịch ổ bụng lượng vừa, tụ máu gan diện rộng, tràn máu màng phổi phải, tràn khí dưới da lan từ ngực lên nách. Đặc biệt, nhiều xương sườn bị gãy, gan tổn thương nặng.

Bác sĩ mổ cấp cứu người bệnh. Ảnh: BVCC.

BSCKI Nguyễn Văn Tiến - Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang - cho biết khi nội soi ổ bụng, ê-kíp ghi nhận gần 2 lít máu không đông trong ổ bụng. Gan phải bị dập nát nghiêm trọng, riêng phân thùy 7 và 8 gần như đứt rời, máu phun thành tia từ nhu mô gan.

Thông thường với tổn thương kiểu này có thể phải cắt bỏ phần gan dập nát. Tuy nhiên, ê-kíp quyết định bảo tồn gan bằng cách khâu ép phần gan tổn thương vào vùng gan lành để cầm máu.

Sau đó, các bác sĩ tiếp tục xử trí tổn thương ngực cho bệnh nhân. Máu trong khoang màng phổi được hút ra ngoài, cơ hoành rách khoảng 7cm được khâu phục hồi. Đoạn xương sườn gãy đâm vào trong cũng được nắn chỉnh lại để tránh tiếp tục gây tổn thương nội tạng. Ca mổ diễn ra khẩn trương trong khoảng hơn một giờ. Đáng chú ý, dù tổn thương rất nặng nhưng bệnh nhân chỉ cần truyền 2 đơn vị máu, ít hơn nhiều so với dự kiến thông thường từ 4-6 đơn vị.

Sau phẫu thuật khoảng 2 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các ống dẫn lưu ổ bụng và màng phổi cho lượng dịch giảm dần, màu nhạt hơn - dấu hiệu cho thấy tình trạng chảy máu đã được kiểm soát. Đến ngày thứ hai hậu phẫu, người bệnh đã ổn định và được chuyển lên khoa Ngoại Tổng quát để tiếp tục theo dõi, điều trị.

