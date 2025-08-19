Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết một người đàn ông bị lừa đảo gần 2 tỷ đồng sau khi truy cập vào trang web “đen” và trò chuyện với đối tượng nêu trên.

Cụ thể, ngày 3/8, anh Q. (SN 1985, trú tại Hà Nội) lên mạng truy cập một trang web “đen” và nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên đó. Người này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục.

Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi… nhằm dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn lại. Tin lời, anh Q. làm theo yêu cầu và bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Để phòng tránh các thủ đoạn tương tự, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy, khiêu dâm” trên không gian mạng.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ; không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả khi được hứa hẹn hoàn tiền hoặc coi đó là “thủ tục” để nhận thưởng.

Trong trường hợp phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.