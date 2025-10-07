Anh L.Đ.N (38 tuổi, Hà Nội) liên tục đối mặt với tình trạng khát nước dữ dội, mỗi ngày phải uống trên 10 lít nước nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Song song, tần suất đi tiểu của anh tăng bất thường, trung bình từ 10-15 lần/ngày, thậm chí ban đêm cứ khoảng 2 giờ lại phải thức giấc để đi tiểu.

Biểu hiện này kéo dài khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái mệt mỏi, sinh hoạt bị đảo lộn. Không chỉ vậy, anh N. còn tăng thêm 30 kg trong vòng 2 năm.

Trước tình trạng bất thường, bệnh nhân đến kiểm tra sức khỏe tại một phòng khám ở Tây Hồ (Hà Nội). Tại đây, anh cho biết từng phẫu thuật u sọ hầu năm 2023. Bác sĩ tiến hành chỉ định bệnh nhân thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết phục vụ chẩn đoán.

Uống nhiều nước hay ít nước quá đều không tốt cho cơ thể. Ảnh: Medicalnewstoday

Hình ảnh kiểm tra vùng hố yên - trên yên cho thấy sau phẫu thuật u sọ hầu, hiện không còn khối khu trú. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận vài nốt thoái hóa chất trắng thùy trán phải, tổn thương cũ vùng thái dương phải, giãn nhẹ sừng thái dương não thất bên phải và viêm xoang chũm phải. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm Natri máu tăng, cho thấy áp lực thẩm thấu máu tăng và áp lực thẩm thấu niệu giảm.

Các bác sĩ kết luận, anh N. suy tuyến yên sau phẫu thuật u sọ hầu. Bệnh nhân được bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc, đồng thời cần thay đổi thói quen sinh hoạt và chú ý tới chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã đỡ khát nước, lượng nước mỗi ngày khoảng 2,5-3 lít, số lần đi tiểu giảm còn 2-3 lít/ngày (khoảng 6-8 lần/ngày). Bệnh nhân tiếp tục duy trì phác đồ điều trị và tái khám theo lịch.

Trường hợp của anh N. cho thấy, đái tháo nhạt không xuất hiện độc lập mà là một phần trong biến chứng suy tuyến yên sau phẫu thuật u sọ hầu.

Một người bình thường trung bình đi tiểu khoảng 1-2 lít nước tiểu mỗi ngày thì người đái tháo nhạt có thể đi tiểu đến 20 lít mỗi ngày. Nếu người bệnh đái tháo nhạt không uống bù lại lượng nước mất qua nước tiểu, cơ thể sẽ mất nước, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Vì lý do này, bệnh đái tháo nhạt là một tình trạng nghiêm trọng cần được điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Quỳnh Xuân - Chuyên khoa Nội tiết tại Hà Nội, trường hợp trên cũng là lời cảnh báo những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như khát nhiều, tiểu nhiều kéo dài có thể ẩn chứa bệnh lý nội tiết phức tạp.

Việc chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp người bệnh được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

