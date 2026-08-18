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Thông tin lực lượng

Thái Lan: Teerasak Poeiphimai bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương cổ chân ở lượt đi; các vị trí còn lại sẵn sàng thi đấu.

Singapore: Song Ui-young mãn án treo giò và có thể trở lại; không ghi nhận thêm ca chấn thương đáng chú ý.

Phong độ và lịch sử đối đầu Thái Lan vs Singapore

Phong độ Thái Lan: Toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Phong độ Singapore: Thắng 2, hòa 2 và thua 1, ghi 6 bàn, nhận 5 bàn thua.

Lịch sử đối đầu Thái Lan vs Singapore: Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan thắng cả 5 trước Singapore. “Voi chiến” ghi 16 bàn, còn Singapore có 7 bàn.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Singapore

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

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