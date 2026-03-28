U23 Việt Nam khởi đầu CFA Team China 2026 bằng trận hoà 1-1 khá đáng tiếc trước U23 Triều Tiên. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có thế trận tốt, ghi bàn trước nhưng bị gỡ hoà ở những phút cuối.

Dù đánh rơi chiến thắng nhưng đây là giải đấu mà U23 Việt Nam không đặt nặng vấn đề thành tích. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh mục tiêu của U23 Việt Nam là học hỏi, cọ xát, chuẩn bị cho Asiad diễn ra vào tháng 9 tới.

Thực tế, U23 Việt Nam tham dự giải đấu năm nay với lực lượng trẻ, chủ yếu ở độ tuổi 20-21, vì vậy khó có thể đòi hỏi về kết quả. Tuy nhiên, dù là đội bóng trẻ nhưng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có thể thi đấu sòng phẳng với các đối thủ, và lần này là cuộc đọ sức rất đáng chờ đợi với U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam sẵn sàng đọ sức với U23 Thái Lan. Ảnh: VFF

Ở trận khai màn, U23 Thái Lan chia điểm với U23 Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Thawatchai vận hành sơ đồ 5-3-2 trong hiệp 1 rất hiệu quả. Nhưng ở hiệp 2 khi chủ nhà đẩy cao đội hình, U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

Gặp U23 Việt Nam, U23 Thái Lan không có trung vệ Inaram vì chấn thương, trong khi hậu vệ phải Thiangkham bị treo giò. Tuy nhiên, HLV Thawatchai khẳng định ông có nhiều phương án thay thế, và sẵn sàng cho cuộc đọ sức với đối thủ được xem là kỳ phục địch thủ trong khu vực.

Về phần mình, U23 Việt Nam một mặt rút ra nhiều bài học ở trận hoà U23 Triều Tiên, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất về đấu pháp cho trận tiếp theo với U23 Thái Lan. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn hấp dẫn, ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quốc Anh, Quang Huy, Công Phương, Văn Thuận, Thắng Long, Đăng Dương