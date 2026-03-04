Barcelona bước vào trận lượt về với tinh thần không còn gì để mất sau khi để thua 0-4 ở lượt đi. Tuy nhiên, họ sớm gặp tổn thất khi Kounde dính chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp một.

Cú đúp của Bernal cùng pha lập công của Raphinha không đủ giúp Barca lật ngược thế cờ - Ảnh: FCB

Dù vậy, đội bóng xứ Catalunya vẫn duy trì sức ép và tìm được bàn mở tỷ số ở phút 29. Lamine Yamal xử lý kỹ thuật loại bỏ Lookman trước khi căng ngang thuận lợi để Bernal băng vào đệm bóng cận thành, thắp lên hy vọng lội ngược dòng.

Atletico không chịu lép vế. Lookman có cơ hội gỡ hòa nhưng cú đánh đầu lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Khi đội khách còn tiếc nuối, Barcelona nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

Pedri bị Pubill phạm lỗi trong vòng cấm và Raphinha lạnh lùng đánh bại Musso trên chấm 11m. Cancelo sau đó suýt ghi bàn thứ ba nếu không bị thủ môn Atletico xuất sắc cản phá.

Niềm vui của thầy trò HLV Diego Simeone - Ảnh: La Liga

Sang hiệp hai, Bernal hoàn tất cú đúp từ đường tạt chuẩn xác của Cancelo, đưa Barca tiến sát mục tiêu san bằng tổng tỷ số. HLV Hansi Flick thậm chí tung Araujo lên đá tiền đạo trong những phút cuối nhằm tìm bàn quyết định.

Dẫu vậy, Atletico Madrid phòng ngự kiên cường để bảo toàn tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận, qua đó giành vé vào chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trong sự tiếc nuối của Barcelona.

Ghi bàn: Bernal (29', 72'), Raphinha (45+5', phạt đền)

Đội hình xuất phát

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermin, Lamine Yamal, Raphinha, Torres

Atletico Madrid: Musso, Llorente, Hancko, Pubill, Ruggeri, Cardoso, Koke, Giuliano Simeone, Lookman, Griezmann, Alvarez