Doanh nhân nước ngoài tới Việt Nam chữa bệnh

Mới đây, một nam doanh nhân 67 tuổi người Indonesia đã sang TPHCM điều trị ung thư đại tràng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh kèm biến chứng tắc ruột. Khi nhập viện, ông trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng và gần như không thể ăn uống do khối u gây tắc nghẽn hoàn toàn đường tiêu hóa.

Điều đặc biệt là người giới thiệu bệnh nhân sang Việt Nam lại chính là bác sĩ điều trị tại Indonesia. Vị bác sĩ này từng có thời gian học tập về phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và cũng từng điều trị bệnh lý tương tự tại đây với kết quả khả quan. Từ trải nghiệm thực tế và sự tin tưởng vào chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam, ông đã giới thiệu bệnh nhân sang điều trị.

Sau thăm khám, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột chứa khối u cho người bệnh, tái lập lưu thông tiêu hóa mà không cần mở hậu môn nhân tạo. Sau điều trị, tình trạng tắc ruột được giải quyết hoàn toàn, bệnh nhân ăn uống trở lại và sức khỏe dần ổn định.

Bệnh nhân sang tái khám tại Việt Nam. Ảnh: Lê Trí

Một trường hợp khác là bà An Muy Kohn (64 tuổi, quốc tịch Campuchia). Bà bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như đi lại chậm chạp, giao tiếp khó khăn rồi nhanh chóng mất khả năng nói và vận động. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bà có khối u não đường kính khoảng 4,5cm nằm ở thùy thái dương trái - vùng não liên quan trực tiếp đến chức năng ngôn ngữ.

Trước tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, gia đình quyết định đưa bà sang 1 bệnh viện tại phường Bình Thạnh, TPHCM điều trị. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não, liên quan đến nhiều mạch máu lớn. Bệnh nhân còn mắc bệnh giảm tiểu cầu tự miễn, làm tăng nguy cơ chảy máu trong phẫu thuật.

Sau khi được điều trị ổn định và can thiệp giảm lượng máu nuôi khối u, người bệnh trải qua ca mổ kéo dài khoảng 5 giờ. Các bác sĩ đã lấy bỏ khối u đồng thời bảo tồn được chức năng ngôn ngữ và vận động. Chỉ sau 6 ngày, từ chỗ không thể giao tiếp và đi lại, bà đã có thể nói chuyện và vận động trở lại.

Thay đổi tư duy đi nước ngoài chữa bệnh

PGS Nguyễn Hoài Nam - nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược TPHCM nhận định, những năm gần đây Việt Nam đang dần trở thành điểm đến y tế của bệnh nhân đến từ Campuchia, Lào, Indonesia và nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Tại TPHCM, nhóm khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế chủ yếu đến từ Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước ASEAN. Trong đó, Việt kiều thường lựa chọn các dịch vụ nha khoa, thẩm mỹ còn khách từ các nước ASEAN quan tâm nhiều hơn đến y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe.

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cũng cho rằng chi phí điều trị hợp lý là một trong những lợi thế lớn của y tế Việt Nam. Nếu như cách đây khoảng 30 năm, nhiều người Việt mong muốn sang Singapore, Nhật Bản hoặc các nước phát triển để chữa bệnh thì nay đã đảo chiều. Người Việt đã ít chi ngoại tệ ra nước ngoài để chữa bệnh và nhiều người nước ngoài mang ngoại tệ đến nước ta để khám và điều trị.

Theo ông Đệ, với sự phát triển đồng bộ của cả hệ thống bệnh viện công lập và tư nhân, cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nhiều kỹ thuật hiện đại, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm y tế của khu vực.



Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao gắn với thúc đẩy du lịch y tế, thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có khả năng chi trả trong giai đoạn 2025-2030.

Theo dự thảo, đến năm 2030, cả nước phấn đấu có ít nhất 15 bệnh viện (bao gồm công lập và tư nhân) đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như JCI hoặc tương đương, trong đó có tối thiểu 5 bệnh viện công lập. Bên cạnh đó, 100% cơ sở khám chữa bệnh tham gia thí điểm phải có bộ phận tiếp thị, truyền thông quốc tế.

Ví dụ điển hình như Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã đưa ra ứng dụng đặt lịch và theo dõi sức khoẻ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, Trung và Hàn để phục vụ khách quốc tế.

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