Sáng 17/11, Công an phường Phú Lợi (TPHCM) phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ.

Hiện trường vụ người phụ nữ tử vong trước chợ ở TPHCM. Ảnh: T.T

Nạn nhân là bà N.T.N. (SN 1970, quê Thanh Hóa). Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng nay, người dân lưu thông trên đường Phú Lợi, đoạn qua chợ Hàng Bông (phường Phú Lợi, TPHCM) phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên cạnh xe máy giữa đường. Khi lại gần kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy, xung quanh có một số túi đựng trái cây. Chiếc xe máy được xác định là của bà N.

Theo một số nhân chứng, bà N. buôn bán trái cây nhỏ lẻ tại các khu chợ ở Bình Dương cũ. Sáng nay, bà N. đang đi lấy hàng thì xảy ra sự việc thương tâm này.