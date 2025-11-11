Người phụ nữ 40 tuổi vào điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) tháng 10 vừa qua. Cô cho biết trong nhiều năm đã tự điều trị mà không tìm đến bác sĩ.

Khi nhập viện, theo SCMP, nữ bệnh nhân bị thừa cân, huyết áp cao và trên lưng có vô số vết rạn đỏ tím kéo dài, trông như vảy rắn, da hổ. Theo lời kể của cô, cách đây 10 năm, những đốm đỏ ngứa xuất hiện ở chân phải của cô, càng gãi, vết thương càng lan rộng.

Trong lúc tuyệt vọng, người phụ nữ trẻ tìm kiếm cách chữa trên mạng và phát hiện một loại kem bôi da được quảng cáo rầm rộ. Người bán khẳng định sản phẩm “thuần thảo dược Đông y” và có thể “chữa mọi bệnh ngoài da”. Tên sản phẩm không được tiết lộ.

Làn da gặp tác dụng phụ của người phụ nữ bôi thuốc mỡ trị bệnh. Ảnh: Douyin

Tin vào quảng cáo, cô mua và sử dụng loại kem này liên tục 10 năm, chi tổng cộng khoảng 14.000 USD. “Khi mới dùng, thuốc giảm ngứa rất hiệu quả. Tôi nghĩ mình đã tìm được phương thuốc đúng”, cô kể.

Tuy nhiên, gần đây sức khỏe cô giảm sút nghiêm trọng. Toàn thân xuất hiện những vết nứt đỏ tím, kèm theo sưng phù chân, buồn nôn, nôn mửa và tê tay.

Bác sĩ Vương Phi, Trưởng khoa Da liễu, thông tin, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cortisol trong cơ thể bệnh nhân giảm mạnh. Cô được chẩn đoán suy tuyến thượng thận thứ phát - một rối loạn khiến tuyến thượng thận không sản xuất đủ hormone cần thiết. Sau khi được điều trị, tình trạng của người bệnh đã có dấu hiệu cải thiện, song chưa rõ cô có ý định khởi kiện người bán để yêu cầu bồi thường hay không.

Bác sĩ Vương cảnh báo nhiều loại kem bôi da được quảng cáo là “thuần thảo dược, không chứa hormone” thực chất có trộn steroid mạnh. Ông cho biết những trường hợp tương tự không hiếm gặp trong khoa da liễu của bệnh viện.

“Steroid có thể giảm nhanh các triệu chứng ngứa, đỏ và viêm da nhưng việc sử dụng kéo dài dễ khiến da phụ thuộc. Khi ngừng thuốc, các triệu chứng sẽ tái phát mạnh hơn. Nghiêm trọng hơn, steroid có thể thấm qua da, tích tụ trong cơ thể, gây ức chế tuyến thượng thận và để lại tổn thương sức khỏe không thể hồi phục”, ông nói.

Ông nhấn mạnh, thuốc điều trị da liễu không thể dùng tùy tiện, đặc biệt là các loại có chứa hormone, cần được sử dụng đúng cách dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Sự việc của người bệnh trên đã làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước các sản phẩm “giả thảo dược” trôi nổi. Một cư dân mạng bình luận: “Cô ấy bị như vậy mà không đi bệnh viện sao? Tự chữa 10 năm liền, thật khó hiểu”. Người khác nói: “Nhìn hình ảnh thật kinh khủng. Những người bán hàng như thế này quá vô lương tâm”.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với người tiêu dùng về việc sử dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc và tin vào quảng cáo sai sự thật, đặc biệt khi các sản phẩm được gắn mác “thuần Đông y” hay “tự nhiên”.