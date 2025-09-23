Chị Trương Thị Tâm (ở thôn Gò Hà, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ nghèo ở Đà Nẵng mong có tiền truyền hóa chất để giành giật sự sống”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Hòa Tiến trao tận tay chị Tâm số tiền 42.638.186 đồng do bạn đọc giúp đỡ.

Sau hơn 1 tháng bài viết được đăng tải, bạn đọc và các mạnh thường quân đã chia sẻ, giúp đỡ chị với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng. Cụ thể, số tiền chuyển qua tài khoản của Báo VietNamNet là 42.638.186 đồng; số tiền còn lại được các mạnh thường quân chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân và trao tận tay cho chị Tâm.

Bước đi run rẩy, chị nói: "Trong lúc khó khăn, đây là số tiền lớn đối với tôi và gia đình. Số tiền bạn đọc và các mạnh thường quân hỗ trợ giúp tôi yên tâm thực hiện xạ trị theo phác đồ điều trị của bệnh viện".

“Hiện còn 7 đợt xạ trị nữa, nếu hợp thuốc thì số tiền hỗ trợ đủ để chi phí”, chị Tâm xúc động và chia sẻ. Lần xạ trị thứ 5 này, chị thấy người mệt hơn, không ăn được gì nên thể trạng bị sụt cân. Nhưng được sự quan tâm của bạn đọc Báo VietNamNet, bản thân chị thấy vững tin nhiều hơn trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này.

Chị Tâm và chồng làm công nhân, thu nhập chỉ vừa đủ để duy trì cuộc sống, nuôi 3 con ăn học và chăm mẹ già.

Chị tâm sự, gia cảnh nghèo lại gặp éo le, năm 2024 chị mổ dạ dày, truyền hóa chất 10 lần, sức khỏe chị dần hồi phục. Chị tưởng sức khỏe ổn hơn nhưng đầu năm 2025, chị đi khám lại thì bác sĩ chẩn đoán chị bị u nang buồng trứng do di căn, cần phẫu thuật gấp và tiếp tục truyền hóa chất 12 lần nữa, mỗi lần khoảng 20 triệu đồng.

“Trong lúc khó khăn không biết lấy tiền đâu để thực hiện phác đồ điều trị, thông qua Báo VietNamNet, bạn đọc cả nước đã hỗ trợ một khoản tiền lớn đủ giúp tôi chi phí các lần xạ trị. Tôi biết ơn, và rất cảm kích tấm lòng của các mạnh thường quân…”, chị Tâm xúc động.

Bà Thái Thị Phi Lân, cán bộ xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), thay mặt gia đình bày tỏ cảm ơn Báo VietNamNet, bạn đọc và các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ cho gia cảnh chị Tâm. Số tiền được bạn đọc giúp đỡ rất có ý nghĩa, giúp chị Tâm thêm động lực chữa bệnh, kéo dài sự sống ở bên các con thơ dại…