Ngày 12/2, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm cấp cứu vệ tinh 32, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết trong sáng nay, ê-kíp đã tiếp nhận hai trường hợp ngưng tim liên tiếp.

Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1972. Buổi sáng, người nhà gọi cấp cứu vì bà khó thở tăng dần. Khi xe cấp cứu gần đến bệnh viện, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim và được ép tim ngay trên xe. Vừa vào tới bệnh viện, bà tiếp tục ngưng tim lần hai. Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở cho bà.

Theo người nhà, hai ngày trước, bệnh nhân có chuyến đi dài, ngồi xe liên tục 6 tiếng. Sau đó, bà đau tức hai chân và khó thở tăng dần, đến sáng nay khi tình trạng trở nặng mới gọi cấp cứu.

Các bác sĩ cấp cứu 2 bệnh nhân ngừng tim. Ảnh: BSCC.

Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng đây là thuyên tắc phổi cấp sau thời gian dài bất động. Thuốc tiêu sợi huyết được sử dụng ngay cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu. Ba giờ sau, người bệnh đã có phản ứng trở lại dù vẫn phải thở máy.

Trường hợp thứ hai là một nam giới, cũng sinh năm 1972. Hai ngày trước, ông đã xuất hiện cơn đau ngực nhưng không đi khám. Sáng nay, ông đau ngực tăng kèm khó thở. Khi vào nhà vệ sinh, ông đột ngột ngã gục, gia đình lập tức gọi cấp cứu.

Khi ê-kíp đến nơi, bệnh nhân vẫn còn tỉnh nhưng rất mệt. Tuy nhiên, vừa chuyển đến bệnh viện, ông đột ngột ngưng tim. Các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao và tim đập trở lại. Kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim diện rộng, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo bác sĩ Tuệ, cả hai bệnh nhân đều không có bệnh nền rõ ràng, chủ quan với những triệu chứng ban đầu.

“Những ngày cuối năm, chúng tôi vẫn chạy đua với thời gian. Có những trái tim dừng rồi đập trở lại. Nhưng không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra", bác sĩ Tuệ nói.

Qua các trường hợp ngừng tim ngày cuối năm, bác sĩ Tuệ khuyến cáo, sau những chuyến đi dài, đặc biệt dịp cuối năm khi nhiều người về quê, nếu xuất hiện đau chân, sưng một bên chân, khó thở tăng dần, bệnh nhân cần đi khám ngay.

Khi có dấu hiệu đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, người dân không nên chờ đợi cơn đau tự hết, hãy đến gặp bác sĩ sớm. Mỗi người đặc biệt trên 40 tuổi nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện nguy cơ trước khi biến cố xảy ra. Khi xuất hiện dấu hiệu nặng, người dân cần gọi cấp cứu sớm vì mỗi phút chậm trễ là một phần cơ tim và sự sống mất dần.

