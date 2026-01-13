Chị N.T.X (36 tuổi, Hà Nội) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng choáng nặng, mất máu nghiêm trọng, huyết áp tụt sâu và liên tục ngất xỉu.

Chị X. cho biết, trước đó, chị đến khám tại một cơ sở y tế tư nhân và phát hiện mang thai 5 tuần. Sau khi siêu âm, chị được kê đơn phá thai bằng thuốc. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, chị đau bụng dữ dội và ra máu rất nhiều.

Sau vài giờ, chị rơi vào trạng thái kiệt sức, mệt lả, hoa mắt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, buồn nôn, tiêu chảy và nhiều lần ngất thoáng qua ngay trong nhà vệ sinh. Quá yếu, chị chỉ có thể ngồi bệt tại chỗ, gọi con và nhờ người đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu điển hình như da tái nhợt, mệt lả, huyết áp chỉ còn 80/50 mmHg, khó thở nhẹ, kèm đại tiểu tiện không tự chủ. Các bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và tiến hành hút buồng tử cung để lấy phần tổ chức thai còn sót. Đây là nguyên nhân khiến tử cung co hồi kém, gây băng huyết kéo dài và không thể tự cầm máu.

Sau can thiệp, tình trạng huyết động của bệnh nhân dần ổn định, lượng máu mất được kiểm soát và người bệnh đã qua cơn nguy hiểm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là một trường hợp băng huyết nghiêm trọng do phá thai bằng thuốc.

Thuốc phá thai làm bong thai khỏi thành tử cung nhưng nếu tổ chức thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu có thể chảy ồ ạt, kéo dài, nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu. Nếu nhập viện muộn, người bệnh có thể rơi vào rối loạn đông máu, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Hà nhấn mạnh, phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện và theo dõi tại các cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện cấp cứu.

Sau khi dùng thuốc, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn, theo dõi sát tình trạng ra máu và đến ngay bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt, mệt mỏi, choáng váng.

Trường hợp trên may mắn do bệnh nhân còn trẻ, không có bệnh nền và thể trạng tốt. Nếu bệnh nhân là người lớn tuổi, thiếu máu sẵn hoặc mắc bệnh mạn tính thì nguy cơ tử vong sẽ cao hơn rất nhiều.

