Bệnh nhân nữ T.T.T (47 tuổi, trú tại phường Vị Tân, TP. Cần Thơ) được đưa đến Khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang (Cần Thơ) ngày 23/9 trong tình trạng đau vùng hạ vị, bí tiểu, bí trung đại tiện, chướng bụng, nôn ói, ăn uống kém. Người nhà cho biết, bà T. bị ngã sau khi nhậu say nên gia đình đưa vào cấp cứu.

Ngay khi khai thác bệnh sử và thăm khám lâm sàng cùng với kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng của bệnh nhân có nhiều dịch, nhiều quai ruột chướng hơi, tiểu ra máu…

Các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị vỡ bàng quang, chấn thương bụng kín nên khẩn trương chỉ định phẫu thuật khâu lỗ thủng bàng quang qua nội soi ổ bụng để ngăn chặn nguy cơ viêm phúc mạc diễn tiến nặng dẫn tới nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng gây nguy hiểm tính mạng người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu phụ trách chính ca phẫu thuật. Sau 2 giờ đã lấy sạch máu cục, máu loãng, lau rửa ổ bụng, cắt lọc mô, khâu lại vùng bàng quang bị vỡ, đặt dẫn lưu cho bệnh nhân.

Vỡ bàng quang trong phúc mạc làm nước tiểu chảy vào khoang bụng, nếu không được chẩn đoán và can thiệp sớm gây viêm phúc mạc, rối loạn điện giải, suy thận, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và tử vong.

Một thống kê ghi nhận có tới hơn 70% các ca vỡ bàng quang trong phúc mạc có liên quan đến việc uống rượu, bia. Tuy nhiên, trường hợp vỡ bang quang ở nữ giới do tai nạn té ngã sau khi dùng rượu bia rất hiếm gặp, đây là trường hợp thứ 2 được cấp cứu thành công tại Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

Theo bác sĩ Phương, khi bệnh nhân say rượu, bia, bàng quang căng đầy nhưng không có phản xạ đi tiểu, chỉ cần một va chạm mạnh vào vùng bụng cũng có thể gây vỡ bàng quang.

Người dân tuyệt đối không nên nhịn tiểu, nhất là sau khi uống nhiều rượu, bia; không vận động mạnh; không leo trèo, đứng trên bậc thềm trơn trượt, có vị trí cao hay những vật dụng có độ bền kém, vì có nguy cơ té ngã rất cao.

Ở người bình thường không nhịn tiểu vì có thể dẫn đến bàng quang giãn căng mất trương lực cơ. Khi đó, một lực tác động nhẹ cũng dẫn đến vỡ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Va chạm trên sân bóng, người đàn ông cấp cứu với vùng kín đau đớn Sau va chạm trên sân bóng, người đàn ông ở Thái Nguyên vào cấp cứu với vùng kín đau dữ dội, bác sĩ phải mổ ngay lập tức.