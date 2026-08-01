Dù không phải giai đoạn bùng nổ về sản phẩm mới, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vẫn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe và phiên bản mới đáng chú ý, từ SUV địa hình, crossover thuần điện đến các dòng xe hybrid, góp phần hâm nóng cuộc đua cuối năm.

Nhiều xe "độc lạ" xuất hiện trong tháng 7

Cuối tháng 7 vừa qua, một mẫu xe lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam là MINI Aceman, được nhập khẩu từ Đức và phân phối bởi THACO Auto. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Anh quốc có một mẫu crossover thuần điện, nằm giữa Cooper và Countryman.

MINI Aceman là mẫu xe crossover thuần điện đầu tiên của hãng xe Anh quốc tại Việt Nam. Ảnh: THACO

Aceman được định vị ở phân khúc SUV/crossover cỡ nhỏ hạng sang, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế cá tính và công nghệ nhưng lại không thích "đụng hàng". Xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của MINI với kiểu dáng bo tròn, kích thước nhỏ gọn và hệ điều hành MINI OS mới.

Ưu điểm của Aceman là khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, thiết kế khác biệt và trải nghiệm lái đúng chất MINI. Tuy nhiên, hạn chế nằm ở không gian hàng ghế sau và khoang hành lý không quá rộng, trong khi hạ tầng sạc cho nhóm xe điện hạng sang tại Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để phát triển.

Với giá bán khá cao lên tới 2,41 tỷ đồng, MINI Aceman không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam. Trên thị trước nước ngoài, Aceman cạnh tranh với một số mẫu xe như Volvo EX30, Smart #1 hay Alfa Romeo Junior...

Toyota Land Cruiser FJ cũng là cái tên đầu đầu xuất hiện tại Việt Nam, trình làng vào ngày 28/7 với giá từ 1,198 tỷ đồng.

Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan được xem là mảnh ghép còn thiếu trong dải SUV địa hình của Toyota, nằm dưới Land Cruiser Prado LC250 và Land Cruiser LC300.

Dù có chữ "Land Cruiser" trong tên gọi nhưng FJ sử dụng nền tảng IMV cùng động cơ xăng 2.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (4WD) tương tự Hilux và Fortuner, đồng thời chú trọng về khả năng off-road vốn là điểm mạnh của dòng Land Cruiser.

Trong phân khúc SUV thiên về địa hình tại Việt Nam, Land Cruiser FJ sẽ cạnh tranh với Jeep Wrangler và Suzuki Jimny ở nhóm khách hàng yêu thích off-road, đồng thời có thể thu hút một phần khách của Ford Everest hay Toyota Fortuner nhờ tầm giá trên 1 tỷ đồng và chất "SUV" đặc trưng.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 còn đón thêm "tân binh" GAC GS3 Emzoom. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu từ Malaysia được GAC phân phối với một phiên bản duy nhất 1.5T Premium R, giá niêm yết 639 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao.

Thị trường ô tô nửa cuối năm dự báo sẽ tiếp tục sôi động

Bên cạnh các mẫu xe hoàn toàn mới kể trên, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều phiên bản nâng cấp thuộc nhóm SUV gầm cao đang bán chạy tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Ford Việt Nam bổ sung phiên bản Territory Platinum - biến thể cao cấp nhất của dòng SUV cỡ C với giá 916 triệu đồng. Mẫu xe được nâng cấp thêm nhiều trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn và hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV gia đình có thiết kế hiện đại, nhiều tính năng.

Ở cùng phân khúc, Hyundai cũng lần đầu trình làng Tucson Hybrid tại một sự kiện ở Hà Nội với giá dự kiến 999 triệu đồng, bổ sung lựa chọn xe hybrid tiện nghi là tiết kiệm nhiên liệu cho khách hàng Việt.

Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới được trưng bày cùng Hyundai Tucson Hybrid, dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 8 tới. Ảnh: Hyundai Giải Phóng

Bên cạnh đó, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công còn trưng bày Palisade Hybrid thế hệ mới - mẫu SUV cỡ lớn sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hệ truyền động hybrid và giá bán dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng, dự kiến ra mắt chính thức trong thời gian tới.

Ngoài ra, VinFast cũng góp mặt trong danh sách xe mới với việc giới thiệu VF 2, mẫu ô tô điện mini 2 cửa 4 chỗ ngồi với giá bán 188 triệu, bao gồm cả pin. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị này dự kiến được giao tới tay khách hàng trong tháng 9 tới.

Trong tháng tới, thị trường ô tô Việt có thể tiếp tục được hâm nóng bởi sự góp mặt của nhiều mẫu xe đáng chú ý như BMW X1 thế hệ mới, Mitsubishi Xpander Hybrid, Jaecoo J5 hay Lynk & Co 02... hứa hẹn tạo nên một trong những giai đoạn sôi động nhất của thị trường trong năm.

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