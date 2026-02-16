Theo CGTN, người dân Trung Quốc đã chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ bằng chương trình nhạc hội thường niên Xuân Vãn. Trong chương trình năm nay, tiết mục biểu diễn của các robot hình người vẫn thu hút được sự chú ý lớn.

Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc ở khắp các vùng miền và cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài cũng tổ chức nhiều lễ hội và chương trình biểu diễn ánh sáng để mừng Tết Nguyên đán.

Người dân Trung Quốc chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Video: Xinhua

Trong thông điệp chúc mừng năm mới, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ghi nhận những tiến bộ vững chắc của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản trị, các hoạt động văn hóa, bảo tồn sinh thái và quốc phòng. Ông Tập cũng nhấn mạnh về việc cuộc chiến chống tham nhũng đã mang lại kết quả đáng kể, khẳng định các thành tựu đạt được trong năm qua là nhờ nỗ lực chung của toàn đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước.

Tiết mục biểu diễn robot của Trung Quốc trong đêm giao thừa năm 2026. Video: CGTN

Tại Singapore và các quốc gia như Philippines, Indonesia, Malaysia, người dân địa phương cũng trang hoàng đường phố, tổ chức nhiều lễ hội đèn lồng và các chương trình nghệ thuật để chào mừng dịp Tết Nguyên đán.

Đường phố tại Singapore trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Straits Times

Đường phố Philippines trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Philstar

Đường phố Malaysia trong dịp Tết Nguyên đán. Video: X

Tại Hàn Quốc, người dân đã bắt đầu di chuyển về quê để nghỉ Tết Nguyên đán, kéo dài đến hết ngày 18/2. Thời tiết tại Hàn Quốc năm nay được dự báo sẽ thuận lợi cho các hoạt động du lịch ngày lễ. Trong khi đó, Nhật Bản đã bỏ việc đón Tết Nguyên đán từ năm 1873, nhưng tại một số khu vực tập trung đông người Hoa vẫn duy trì các hoạt động đón năm mới âm lịch theo truyền thống.