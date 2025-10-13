Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, cả châu Âu và Mỹ đều công nhận hiệu quả của việc dùng UAV đánh chặn để đối phó với UAV cảm tử của Nga. Ông Zelensky nói thêm, tỷ lệ đánh chặn thành công hiện tại là 68% và dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Một số công ty ở Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho hay, kinh phí phục vụ hoạt động sản xuất vẫn là vấn đề chính.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

"Vấn đề bây giờ là tiền và đây là một vấn đề thực sự vì bạn phải có nguồn tài trợ", ông Zelensky giải thích.

Ông nói thêm rằng, một UAV đánh chặn hiện có giá khoảng 3.000 - 5.000USD và cần 2 - 3 chiếc để loại bỏ một UAV Shahed có giá từ 120.000 - 150.000USD.

"Vấn đề là chúng tôi cần hàng nghìn UAV đánh chặn. Hiện nay, chúng tôi không có đủ tiền để đầu tư vào các công ty tư nhân nhằm tăng sản lượng", ông Zelensky cho hay.

Trong năm nay, Nga đã đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động của UAV, tăng thêm địa điểm sản xuất và xây thêm khu vực phóng để mở rộng quy mô tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Mỗi tháng, Nga đang sản xuất hàng nghìn UAV tấn công cảm tử theo mẫu UAV Shahed của Iran. Moscow cũng chứng minh khả năng có thể phóng hàng trăm UAV vào Ukraine mỗi đêm. Theo đánh giá gần đây của phương Tây, trong tương lai, số UAV do Nga phóng mỗi đêm có thể tăng lên 2.000 chiếc.

Để đối phó, các công ty Ukraine đang đẩy mạnh quy mô sản xuất UAV đánh chặn giá rẻ, sau khi Tổng thống Zelensky đặt mục tiêu mới cho những doanh nghiệp này là sản xuất 1.000 UAV/ngày.

Trong tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố, nước này cần thêm 10 hệ thống phòng không Patriot để ngăn chặn đòn tấn công từ tên lửa đạn đạo của Nga.

Sau đó, ông Zelensky bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ đưa ra quyết định về việc cung cấp các hệ thống Patriot, trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với làn sóng không kích dữ dội của các lực lượng Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.