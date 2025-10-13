Theo trang Defense News, sự suy giảm còn liên quan đến việc Nga đã mất một căn cứ ở Syria, vốn từng là nơi đồn trú của 2 tàu ngầm và 10 tàu chiến.

Tàu hộ vệ Đô đốc Makarov. Ảnh: Hải quân Nga

Một quan chức NATO giấu tên nói, sự hiện diện của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải đã giảm mạnh trong những tháng gần đây và chỉ còn một vài tàu chiến hoạt động ở nơi này.

"Chúng tôi cho rằng, Hải quân Nga, vốn bị hạn chế về nguồn lực do cách bố trí các tài sản quân sự, đang gặp phải những thách thức trong việc tạo dựng lực lượng cùng tình thế tiến thoái lưỡng nan, từ đó làm ảnh hưởng đến vị thế của họ ở Địa Trung Hải", quan chức NATO nhấn mạnh.

Cũng theo người này, có 2 yếu tố chính dẫn đến các khó khăn trên gồm việc Nga mất cảng chiến lược Tartus ở Syria và sự gia tăng hiện diện của NATO ở các khu vực Baltic và phía bắc.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei. Ảnh: Hải quân Nga

Giữa lúc tầm ảnh hưởng của Moscow tại Địa Trung Hải bị suy yếu, Nga đã chuyển phần lớn trọng tâm hoạt động sang biển Baltic, nơi NATO cũng bắt đầu huy động lực lượng với quy mô lớn.

Đầu năm nay, NATO đã triển khai sứ mệnh "Người canh gác Baltic" nhằm tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển và đẩy mạnh giám sát hàng hải thông qua việc sử dụng khinh hạm, máy bay tuần tra, máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống giám sát quốc gia.

Tiêm kích F-35A của Hà Lan bay qua biển Baltic. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Theo NATO, Nga đang nỗ lực chống lại sự hiện diện ngày càng mở rộng của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu bằng cách phân bổ thêm nguồn lực để bảo vệ lợi ích và hoạt động vận tải biển của nước này tại những vùng biển quan trọng.

Hiện Hải quân Nga chưa công khai số lượng tàu thuộc sở hữu của lực lượng này. Song, theo một báo cáo do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế công bố năm nay, ước tính Hạm đội Baltic của Nga đang vận hành khoảng 69 chiến hạm và tàu phụ trợ.