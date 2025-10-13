Đây là chia sẻ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 12/10. Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận phê duyệt việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev trong các cuộc đàm phán chuyên sâu trong 2 ngày qua hay chưa, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Tôi đang chờ quyết định của Tổng thống Mỹ. Tất nhiên, chúng tôi đang trông đợi vào những quyết định như vậy, nhưng chúng ta hãy chờ xem".

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Hải quân Mỹ

Liên quan tới các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Nga sẽ bị tấn công khi Kiev nhận được Tomahawk, ông Zelensky cho hay, các tên lửa sẽ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và có thể bao gồm các nhà máy lọc dầu.

"Nga bán năng lượng, có tiền và đầu tư vào quân sự. Đối với chúng tôi, quân sự là mục tiêu", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là làm giảm khả năng Moscow kéo dài cuộc xung đột. Ông đã vạch ra hai cách để đạt được điều này, gồm gây áp lực ngoại giao lên Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc tấn công trên tiền tuyến.

Tuần trước, ông Trump thông báo gần như đã có quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng các mục tiêu cần phải được xác định trước. Sau đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, tất cả chi tiết về quá trình chuyển giao tên lửa đang được các bên xem xét.

Theo các nguồn tin của RBC-Ukraine, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gần đây đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk trong các cuộc điện đàm.

Tổng thống Zelensky tin, việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk có thể gây áp lực buộc ông Putin chấm dứt xung đột.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, có tầm bắn từ 1.600 - 2.500km. Tầm bắn này cho phép Ukraine tiếp cận các mục tiêu của Nga xa tới tận Siberia.

Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào máy bay không người lái (UAV) tầm xa nội địa, mang theo hàng chục kg thuốc nổ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin cảnh báo, việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ làm leo thang tình trạng xung đột. Mới đây, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, nếu Washington gửi Tomahawk cho Kiev, điều này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang mới" và có thể làm suy yếu mọi tiến triển đã đạt được trong quan hệ Nga - Mỹ thời gian gần đây.