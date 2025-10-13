Quân Ukraine kéo cờ tại làng Mali Shcherbaky ở vùng Zaporizhzhia. Video: Kyiv Independent

Hãng thông tấn Sky News dẫn lời nhà chức trách Ukraine cho biết, trong vài tuần qua, binh lính nước này đã tiến công quanh thị trấn Dobropillia, gần một mục tiêu hậu cần quan trọng của quân đội Nga tại khu vực Donetsk, miền đông đất nước.

Trong bài phát biểu đêm 12/10, Tổng thống Zelensky nói, quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến xa hơn 3km về phia nam ở Zaporizhzhia. "Hiện tại, các đơn vị Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phản công gần Dobropillia và các khu vực khác ở vùng Zaporizhzhia, gần Orikhiv", ông Zelensky thông tin.

Cùng ngày 12/10, tiểu đoàn tấn công số 24 "Aidar" của Ukraine thông báo đã giành lại làng Mali Shcherbaky ở vùng Zaporizhzhia. Theo một video do Ukraine công bố, tiểu đoàn này và trung đoàn tấn công độc lập số 33 đã cùng kéo quốc kỳ tại làng Mali Shcherbaky.

Mali Shcherbaky nằm ở khu vực Orikhiv thuộc tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine. Theo nhóm giám sát chiến trường nguồn mở DeepState, Nga đã tiến quân về khu định cư này hồi đầu hè và kể từ đó đã giành quyền kiểm soát khu vực. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác Ukraine giành lại được ngôi làng, nhưng Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hiếm khi xác nhận việc mất lãnh thổ vào tay Nga.

Nga hiện kiểm soát khoảng 70% diện tích Zaporizhzhia, nhưng thủ phủ của tỉnh này vẫn nằm trong tay Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập tới cuộc tiến công của Ukraine nhưng tuyên bố quân đội Moscow đã tấn công binh lính và thiết bị của Kiev ở Zaporizhzhia.

Hiện, Nga và Ukraine đã đưa ra những báo cáo trái chiều về tình hình dọc tiền tuyến, ước tính trải dài 1.250km giữa hai bên. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các lực lượng Moscow đã kiểm soát 5.000km2 lãnh thổ Ukraine trong năm nay và nắm giữ lợi thế chiến lược trên tất cả các khu vực của tiền tuyến.