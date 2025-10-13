Theo tờ Kyiv Post, trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm 12/10 với nhà báo Nga Pavel Zarubin, ông Lukashenko cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần phải dẫn dắt đất nước từ bỏ mong muốn gia nhập phương Tây và "bình tĩnh" trước đề nghị được tiếp nhận tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh, ông Zelensky "cần phải ngồi xuống và đàm phán" cũng như "hành động khẩn cấp" để đáp ứng các yêu cầu của Điện Kremlin.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: New York Times

Tổng thống Ukraine đã có 2 cuộc hội đàm trong 2 ngày qua với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Moscow lo ngại về khả năng Kiev sẽ được Washington cung cấp tên lửa Tomahawk.

Tổng thống Belarus Lukashenko cho hay, ông từng "đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo châu Âu và khu vực châu Âu vì không thể tiến tới một thỏa thuận", nhưng những ngày gần đây, ông đã nhận được "hàng tấn thông tin" rằng "vấn đề không nằm ở Mỹ, cũng không phải ở Nga, cũng không phải ở các nhà lãnh đạo châu Âu, mà là ở ông Volodymyr Zelensky".

Cũng theo ông Lukashenko, Nga và các nước khác có thể đưa ra "áp lực mạnh mẽ" với ông Zelensky và sau đó "các quyết định phù hợp sẽ được đưa ra dưới áp lực này".

"Tuy nhiên, hành động phải được thực hiện khẩn cấp. Nga đang tiến lên tiền tuyến và tôi nói điều này một cách có trách nhiệm do tôi quan sát thấy hàng ngày rằng, việc đó có thể dẫn đến sự biến mất của Ukraine với tư cách là một quốc gia", ông Lukashenko nói.

"Tôi muốn Tổng thống Ukraine lắng nghe những đề xuất của tôi và hiểu rằng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho Ukraine ngoại trừ các quốc gia Slav, do đó họ cần phải ngồi xuống và đàm phán”, Tổng thống Belarus nhấn mạnh thêm.

Bình luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông Lukashenko nhận định: "Chúng ta cần phải bình tĩnh trong vấn đề này. Tổng thống Mỹ Donald Trump có chiến thuật nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách nhất. Đó là lý do tại sao đôi khi ông ấy gây áp lực lên các cơ quan chức năng và người dân liên quan, đôi khi hành động gay gắt hơn, rồi lại nhẹ nhàng hơn và lùi lại một chút. Do đó, chúng ta không nên vội tin rằng ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết".