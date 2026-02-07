Video: Cơ quan biên phòng Ukraine

Đoạn video do Cơ quan biên phòng Ukraine công bố sáng 5/2 cho thấy, khi dùng UAV trinh sát ở khu vực tiền tuyến thuộc miền nam Ukraine, các binh sĩ thuộc lực lượng này đã phát hiện lực lượng đối phương sử dụng robot quân sự để vận chuyển đạn dược.

“Nhờ hoạt động tác chiến chuyên nghiệp và phối hợp nhịp nhàng, lính biên phòng Ukraine đã thành công tiêu diệt 2 mục tiêu đối phương”, trang Ukrinform trích dẫn thông cáo của Cơ quan biên phòng Ukraine cho biết.

UAV Ukraine ném bom vào robot quân sự Nga. Ảnh: Cơ quan biên phòng Ukraine

Kể từ khi xung đột giữa Nga - Ukraine nổ ra, các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) dần nắm vai trò quan trọng khi thay thế người lính thực hiện nhiều nhiệm vụ trên thực địa, chủ yếu là vận chuyển đạn dược hoặc sơ tán thương binh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC hồi tháng 11/2025, sĩ quan Ihor, người đứng đầu đơn vị điều khiển UAV thuộc Quân đoàn 7 của Ukraine tiết lộ tới 90% nguồn tiếp tế cho các đơn vị của Kiev chiến đấu ở mặt trận Pokrovsk “do các UGV vận chuyển”.