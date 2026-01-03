Theo Sky News, các công tố viên Thụy Sĩ ngày 2/1 đã hé lộ nguyên nhân dẫn tới vụ cháy kinh hoàng tại quán bar Le Constellation, thuộc khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana.

"Báo cáo điều tra ban đầu cho thấy đám cháy xuất phát từ những cây pháo sáng cỡ nhỏ, hay còn được gọi là nến đài phun, cắm trên các chai rượu champagne. Những cây nến này sau đó đã tiếp xúc với lớp xốp cách nhiệt trên trần nhà, khiến ngọn lửa bùng phát và lan rộng nhanh chóng", công tố viên Beatrice Pilloud cho biết.

Ngọn lửa bùng lên từ trần nhà tại quán bar trong khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Ảnh: BBC

Bà Pilloud nhấn mạnh, các bước điều tra tiếp theo sẽ làm rõ liệu có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm hình sự do sơ suất hay không. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào việc nhận dạng các thi thể bị cháy.

Cùng ngày, BBC cũng đăng tải một bức ảnh cho thấy nhiều người giơ cao các chai rượu có cắm pháo sáng lên không trung, và chúng đã bắt lửa khi chạm vào trần nhà. Các chuyên gia của BBC nhận định rằng bức ảnh không có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Do quy mô của vụ việc, giới chức Thụy Sĩ được cho là sẽ mất vài ngày để công bố danh sách nạn nhân đầy đủ. Số người thiệt mạng hiện là 40, trong khi 119 người khác bị thương, bao gồm nhiều trường hợp nghiêm trọng. Trong số những người bị thương, 113 người đã được xác định danh tính, gồm 71 người Thụy Sĩ, 14 người Pháp, 11 người Italia, 4 người Serbia, 1 người Bosnia, 1 người Bỉ, 1 người Ba Lan, 1 người Bồ Đào Nha và 1 người Luxembourg.