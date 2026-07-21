Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên giải chạy quy mô quốc tế này được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra vào ngày 13/9, quy tụ 5.000 VĐV tham gia tranh tài tại hai địa điểm xuất phát: Công viên Thống Nhất (đối với cự ly 21km) và Công viên Hòa Bình (đối với cự ly 3Km - 5Km - 10Km). Tổng giá trị giải thưởng là 190 triệu đồng tiền mặt.

BTC thông tin về giải đấu trong sáng 21/7.

Đáng chú ý, giải PSR 2026 có sự tham dự của một số tuyển thủ điền kinh Việt Nam là Nguyên Thanh, Ngọc Hoa… cùng nhiều VĐV nổi tiếng khác sẽ đăng ký trong thời gian tới.

Qua 5 mùa giải thành công ở TP.HCM, giải chạy đồng hành cùng hơn 30.000 VĐV với những cung đường chạy an toàn, hệ thống trạm tiếp nước khoa học cùng các hoạt động đa dạng tập trung vào runner xứng tầm một giải chạy quy mô quốc tế. Năm đầu tiên giải được tổ chức tại Hà Nội, BTC mong muốn góp phần vào phong trào rèn luyện thể thao Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.