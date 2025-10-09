Ở trận đấu muộn nhất vòng 9 giải bóng đá nữ QG 2025 diễn ra chiều nay (9/10), đội bóng đá nữ Hà Nội đã làm được điều thiết yếu: lấy trọn 3 điểm trước đối thủ chót bảng – TPHCM II, để làm nên màn tái ngộ kịch tính với các nhà đương kim giữ cúp, trong ngày hạ màn.

Vào trận với quyết tâm lớn và lực lượng cũng mạnh hơn, nhưng như nhiều đối thủ khác, nữ Hà Nội cũng gặp khó trong các pha vây hãm thành, trước lối chơi phòng ngự số đông của TPHCM II.

Thắng giòn TPHCM II 5-1, Thanh Nhã và nữ Hà Nội cháy lên tham vọng lật đổ 'ngôi hậu' của TPHCM I ở 'chung kết' giải diễn ra vào 13/10 tới đây

Trong 45 phút đầu, đội bóng đến từ Thủ đô dù lấn át hơn thì cũng chỉ có vào lưới TPHCM II và được xác định là Phan Thị Như Ý phản lưới nhà (13').

Tuy nhiên, với những điều chỉnh trong giờ nghỉ giải lao của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt, nữ Hà Nội đã chơi hiệu quả hơn hẳn, có được tới 4 bàn thắng, lần lượt do công của Ngân Thị Vạn Sự (47′), Nguyễn Thị Hoa (68′), Vũ Thị Hoa (72′) và Nguyễn Thị Tú Anh (84').

Điều đáng chú ý, dù ghi được 5 bàn nhưng Hà Nội cũng lại… giúp nữ TPHCM I, có được bàn thắng đầu tiên ở cuộc chơi sau 8 trận chỉ biết vào lưới nhặt bóng! Người lập công cho đội bóng của HLV Lưu Ngọc Mai là Đậu Quỳnh Anh (78').

Dù vậy, điều đó chẳng hề gì với nữ Hà Nội, bởi họ đã đạt mục tiêu lấy 3 điểm với trận thắng to 5-1, hẹn TPHCM I tranh ngôi hậu vào lúc 16h ngày 13/10 tới đây.

Trận ‘chung kết’ giải bóng đá nữ QG 2025, hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính. Hiện thời TPHCM I có trong tay 20 điểm, chỉ cần hòa là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, nữ Hà Nội (18 điểm) sẽ có ngày vui ngất trời, đánh dấu cuộc ‘lật đổ’ thành công, nếu đả bại được các nhà đương kim giữ cúp.

Danh hiệu sẽ gọi tên ai, tiếp tục là nữ TPHCM I, đội đã chiến thắng 9/10 mùa gần nhất, hay các cô gái đến từ Thủ đô?