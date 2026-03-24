Theo phản ánh của công dân, gia đình đã nhận chuyển nhượng thửa đất từ năm 1989 bằng giấy viết tay. Đến năm 2011, gia đình xây dựng nhà ở trên đất.

Gần đây, khi thực hiện kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu, trong quá trình kiểm tra, xác minh, cán bộ cấp xã phát hiện căn nhà đã xây dựng và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Theo người dân, qua kiểm tra quy hoạch, căn nhà được xác định xây dựng đúng vị trí đất ở, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương (theo quy hoạch của huyện cũ trước đây), dù thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận.

Trước tình huống này, người dân đặt câu hỏi: Việc cán bộ xã xử phạt việc xây dựng căn nhà theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 123/2024/NĐ-CP là đúng hay sai?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xác định hành vi sử dụng đất không đúng mục đích thì căn cứ vào mục đích sử dụng đất được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất và mục đích sử dụng đất tại thời điểm xem xét để xác định hành vi vi phạm.

“Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hành vi sử dụng đất không đúng mục đích chỉ đặt ra đối với thửa đất có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu.

Bộ đề nghị công dân nghiên cứu quy định trên và liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để được xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu theo quy định.