Video: Rapid Response 47

Theo hãng tin CNN, đoạn video do Rapid Response 47, tài khoản phản ứng nhanh chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X công bố cho thấy các nhân viên an ninh Mỹ đang áp giải ông Maduro đi dọc một hành lang có trải thảm xanh với dòng chữ “DEA NYD”.

Trong video, Tổng thống Venezuela đang bị còng tay và đi giữa các mật vụ thuộc Lực lượng chống ma túy (DEA) của Mỹ. Ông Maduro rõ ràng đang cố giao tiếp với một nhân viên an ninh. “Chúc ngủ ngon, chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói bằng tiếng Anh.

Tổng thống Venezuela Maduro bị an ninh Mỹ áp giải. Ảnh: Rapid Response 47

CNN cho biết, lực lượng an ninh Mỹ đã áp giải ông Maduro đến Trung tâm giam giữ Metropolitan tại quận Brooklyn ở thành phố New York.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao Venezuela đêm 3/1 đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez làm tổng thống lâm thời. “Bà Rodríguez sẽ đảm nhận và thực hiện, với tư cách là tổng thống lâm thời, tất cả các quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng vốn có của chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo tính liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.