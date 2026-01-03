Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/1 đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện tại là đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

"Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài. Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ chính sách của Caracas trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền. Điều quan trọng là ngăn chặn leo thang và tập trung tìm giải pháp ngoại giao", phía Nga cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi Venezuela bị tấn công. "Đây là lời cảnh báo với thế giới, Venezuela đã bị tấn công. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc phải lập tức nhóm họp", ông Petro nói.

Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela sau khi Mỹ tấn công. Ảnh: BBC

Tại Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã cáo buộc Washington tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp.

"Hành động của Washington không chỉ chống lại người dân Venezuela, mà còn nhằm vào châu Mỹ nói chung", ông Bermúdez nhận xét.

Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo hành động quân sự của Mỹ sẽ tác động tới hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời tạo ra thông lệ xấu. "Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Đây là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp quốc", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela đã ban hành cảnh báo ở mức độ cao nhất, yêu cầu công dân Mỹ rời khỏi Venezuela ngay lập tức. Một quan chức Mỹ khẳng định không có công dân Mỹ nào bị thương trong chiến dịch tấn công, nhưng từ chối bình luận về thương vong của người dân địa phương.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee đã tiết lộ về cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio, ám chỉ rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt giữ để đưa ra xét xử tại tòa án ở Mỹ.

"Ông Rubio nói rằng ông Maduro sẽ bị xét xử về các tội danh hình sự tại Mỹ. Chiến dịch quân sự tối nay là để bảo vệ những người thi hành lệnh bắt giữ", ông Lee cho biết.