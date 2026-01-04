Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông Mỹ hôm 3/1, các nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro do chính quyền Trump tiến hành.

Phần lớn các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ quyết định của ông Trump trong khi các nhà lập pháp của đảng Dân chủ lại nêu nghi vấn về tính hợp pháp của hành động quân sự trên.

Tổng thống Mỹ Trump (cà vạt xanh) trong cuộc họp báo về tình hình Venezuela hôm 3/1. Ảnh: Nhà Trắng

Nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton tới từ bang Arkhansas xác nhận, chính quyền Trump đã không thông báo cho Quốc hội Mỹ trước khi tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro. "Quốc hội không cần được thông báo mỗi khi bên hành pháp thực hiện việc bắt giữ”, ông Cotton nói.

Tuy nhiên, nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen không tán đồng quan điểm này và mô tả chiến dịch trên là “hành động chiến tranh”. “Quốc hội không được phép từ bỏ thẩm quyền hiến pháp của mình và cho phép quyền kiểm soát lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới rơi vào tay chỉ một nhóm người duy nhất”, ông Van Hollen viết trên mạng xã hội X.

Nghị sĩ Dân chủ Jake Auchincloss tin chiến dịch tấn công Venezuela lần này không liên quan đến các hoạt động chống ma túy. Hãng thông tấn CNN dẫn lời ông Auchincloss nhấn mạnh: “Chiến dịch trên liên quan đến dầu mỏ. Điều này không can hệ gì với hoạt động buôn bán ma túy. Phần lớn ma túy ở Mỹ đến từ châu Âu và cocaine không phải là chất cấm đang giết chết người dân Mỹ... Vấn đề cốt lõi luôn là Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới”.

Theo CNN, lực lượng an ninh Mỹ đã áp giải Tổng thống Venezuela Maduro đến Trung tâm giam giữ Metropolitan tại quận Brooklyn ở thành phố New York.