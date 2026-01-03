Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 đã thông báo về việc quân đội nước này bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Nhà lãnh đạo Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về việc có thông báo cho Quốc hội Mỹ trước khi tiến hành chiến dịch tấn công hay không, hoặc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Venezuela, Tổng thống Trump nói rằng sẽ tổ chức họp báo để thông tin chi tiết sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo nguồn tin của đài CBS, Tổng thống Maduro đã bị lực lượng đặc nhiệm Delta Force của lục quân Mỹ bắt giữ. Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nói rằng hiện chính quyền không rõ tung tích của ông Maduro. Bà Rodriguez cũng yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin về vợ chồng Tổng thống Maduro.

Cách đây vài giờ đồng hồ, quân đội Mỹ đã tiến hành tập kích hàng loạt căn cứ quân sự ở thủ đô Caracas và nhiều tỉnh của Venezuela. Trước khi ông Trump thông báo bắt giữ ông Maduro, nhà lãnh đạo Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước, đồng thời cảnh báo sẽ đưa hành động của Mỹ ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Colombia Gustavo Petro xác nhận lực lượng Colombia đang được triển khai đến khu vực biên giới với Venezuela để chuẩn bị cho dòng người tị nạn. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình, kêu gọi Mỹ và Venezuela tìm cách giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

Tiếp tục cập nhật...