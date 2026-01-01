Theo New York Times, trước khi bắt đầu cuộc họp báo ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social hình ảnh nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro đang bị áp giải về Mỹ trên chiến hạm USS Iwo Jima.

"Dưới sự chỉ đạo của tôi, quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự phi thường tại Venezuela. Sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ đã được thể hiện rõ cả trên bộ, trên không và trên biển. Đây là một cuộc tấn công với quy mô chưa từng có, lớn hơn cả cuộc tập kích vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6", ông Trump mở đầu cuộc họp báo.

Trên thực tế, Mỹ đã chuẩn bị thực hiện đợt tấn công thứ hai vào Venezuela, nhưng cuối cùng đã hủy bỏ vì chiến dịch đầu tiên đạt hiệu quả ngoài mong đợi.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro trên tàu chiến Mỹ. Ảnh: Truth Social

Tổng thống Trump khẳng định không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch ở Caracas, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tạm thời nắm quyền điều hành ở Venezuela cho tới khi quá trình chuyển tiếp diễn ra.

"Chúng tôi sẽ điều hành Venezuela cho đến khi có thể tiến hành một cuộc chuyển giao an toàn, phù hợp và thận trọng. Washington sẽ quyết định khi nào nên trao trả quyền kiểm soát lại cho Venezuela", ông Trump nói.

Hiện Tổng thống Trump chưa giải thích rõ Mỹ sẽ quản lý Venezuela ra sao, bởi Lầu Năm Góc không duy trì hiện diện quân sự ở quốc gia này và Đại sứ quán Mỹ ở Caracas đã đóng cửa từ năm 2019.

Tổng thống Trump sau đó đề cập đến vấn đề dầu mỏ, nói rằng các công ty Mỹ sẽ sửa chữa cơ sở hạ tầng "và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho Venezuela". "Mối quan hệ đối tác giữa Washington và Caracas sẽ giúp người dân địa phương trở nên giàu có, độc lập và an toàn", ông Trump nhận định.

Để giải thích về nguyên nhân tiến hành chiến dịch quân sự, Tổng thống Trump đã đề cập đến Tren de Aragua - băng đảng ma túy mà Washington liệt vào danh sách khủng bố nước ngoài. Ông Trump cáo buộc chính quyền ông Maduro đã đưa các thành viên Tren de Aragua vào Mỹ để gây ra tình trạng bất ổn. Tổng thống Trump cũng nói rằng việc không thông báo trước cho Quốc hội là để "phòng ngừa nguy cơ rò rỉ thông tin".

"Ông Maduro đang ở trên tàu chiến của Mỹ và sẽ tới New York vào cuối ngày hôm nay. Sau đó hai người này sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh công lý của chúng ta", ông Trump cho biết.