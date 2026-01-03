Theo CNN, đã có ít nhất 7 vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Caracas của Venezuela vào rạng sáng ngày 3/1. Người dân địa phương sau đó đã nhìn thấy nhiều cột khói bốc lên cao, cùng hàng loạt trực thăng và máy bay di chuyển ở độ cao thấp.

Hàng loạt vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela. Video: Times of India

"Khu vực phía nam Caracas, gần một căn cứ quân sự lớn, hiện đã rơi vào cảnh mất điện. Các hãng tin địa phương như Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital cũng thông báo về nhiều vụ nổ xảy ra tại bang La Guaira, phía bắc thủ đô Caracas, cũng như tại Higuerote, một thành phố ven biển thuộc bang Miranda", nguồn tin của CNN cho biết.

Theo giới quan sát, vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo rằng quân đội Mỹ "sẽ sớm thực hiện các chiến dịch tập kích bên trong lãnh thổ Venezuela, nhằm chống lại các mạng lưới buôn lậu ma túy".

Ở thời điểm hiện tại, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, cũng như chính quyền Venezuela chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.