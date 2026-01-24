Trước khi về nước, ông You Chenglong công tác tại Đại học Bang Louisiana (LSU) ở thành phố Baton Rouge (Mỹ) và được giới học thuật đánh giá là một nhà nghiên cứu trẻ đang lên nhanh chóng trong lĩnh vực vật lý lượng tử.

Ngôi sao đang lên trong lĩnh vực cảm biến lượng tử

Theo các nguồn tin truyền thông Trung Quốc, trong tháng này, You Chenglong đã gia nhập Đại học Khoa học Điện tử và Công nghệ Trung Quốc (UESTC) tại thành phố Thành Đô với cương vị giáo sư.

UESTC đã bị chính phủ Mỹ đưa vào Danh sách các tổ chức bị Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ từ năm 2012, do trường tiến hành nhiều nghiên cứu công nghệ tiên tiến liên quan đến quốc phòng, như hệ thống radar và tác chiến điện tử.

Hiện tên của You Chenglong vẫn chưa xuất hiện trong danh sách giảng viên công bố công khai của UESTC, song trang Google Scholar cá nhân của ông đã ghi rõ UESTC là đơn vị công tác hiện nay. Phóng viên South China Morning Post đã liên hệ để xin ý kiến, nhưng chưa nhận được phản hồi từ ông.

You Chenglong là chuyên gia trong lĩnh vực cảm biến lượng tử và đo lường chính xác. Ảnh: Đại học Bang Louisiana (LSU).

You Chenglong nhận bằng tiến sĩ vật lý tại LSU vào năm 2019. Trong quá trình làm nghiên cứu sinh, ông tập trung nghiên cứu cách sử dụng ánh sáng để đẩy các phép đo tới giới hạn vật lý tuyệt đối - nền tảng cho nhiều công nghệ quan trọng như cảm biến dẫn đường siêu chính xác và phát hiện sóng hấp dẫn.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục ở lại trường làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Quang tử lượng tử và đến năm 2023 được bổ nhiệm làm phó giáo sư nghiên cứu.

Theo The Star, ngoài công tác học thuật tại trường đại học, You Chenglong còn hợp tác với nhiều cơ sở nghiên cứu trọng điểm của chính phủ Mỹ, trong đó có Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST). Trong các nghiên cứu này, ông cùng cộng sự ứng dụng kỹ thuật đa photon, cho phép đo lường những biến đổi cực nhỏ với độ chính xác vượt xa các phương pháp truyền thống.

Nghiên cứu của ông đã được cộng đồng khoa học quốc tế ghi nhận, với các giải thưởng như Giải Bài báo sinh viên xuất sắc Emil Wolf của Hiệp hội Quang học quốc tế Optica, cùng học bổng nghiên cứu của Viện Thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản. Ông cũng sở hữu nhiều bằng sáng chế tại Trung Quốc và Mỹ, đồng thời là thành viên ban kỹ thuật của hội nghị quang học hàng đầu thế giới CLEO.

Gia nhập trường đại học công nghệ trọng điểm của Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, You Chenglong sẽ làm việc tại Phòng thí nghiệm Vật lý và Kỹ thuật Lượng tử của UESTC. Phòng thí nghiệm này được thành lập năm 2023 nhằm phục vụ các chương trình nghiên cứu quốc gia, tập trung phát triển thiết bị quang tử lượng tử có mật độ cao và độ chính xác cao, cũng như thúc đẩy lĩnh vực đo lường lượng tử.

Được thành lập năm 1956, UESTC là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các nghiên cứu về điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành quốc phòng và công nghệ cao của nước này.

Giới chức Mỹ cho rằng các nghiên cứu của UESTC trong lĩnh vực điện tử và truyền thông tiên tiến là một trong những lý do khiến trường bị đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu một số công nghệ của Mỹ sang các tổ chức liên quan.