Chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu diễn ra từ 14-16/9.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Các thành viên Hoàng gia Thái Lan từng đến thăm Việt Nam nhiều lần, đặc biệt khi còn là Thái tử, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997, đây là những dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Thái Lan phát triển tích cực, tin cậy và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 16/5/2025; quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục được củng cố, với việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao.

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vào tháng 5 vừa qua, hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu hồi tháng 5. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN.

Hai nước đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược "Ba Kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Năm 2024, có hơn 984.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và hơn 418.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11).

Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000-3.000 người.

Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, kiều bào có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.