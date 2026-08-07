Chiều 7/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước cũng như xung lực mới cho hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ coi trọng vai trò của Quốc hội Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thái Lan; khẳng định hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031; bày tỏ mong muốn sớm được đón Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và lãnh đạo Thái Lan tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Ông đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hai nước có nền tảng hữu nghị bền chặt, nhiều lợi ích chiến lược tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn.

Ông cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương; nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, giáo dục và du lịch.

Đánh giá cao hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định Quốc hội Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; sớm cụ thể hóa Chiến lược “Ba kết nối”; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác cụ thể nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế.

Hai lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong và Liên Hợp Quốc

Hai nước cần thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại nước kia.

Chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Quốc hội và các cơ quan hữu quan Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), qua đó mở rộng nền tảng hợp tác ổn định giữa hai nước.