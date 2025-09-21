Một công dân phản ánh, năm 1994, có nhận chuyển nhượng 216m2 đất của bà A và đã được UBND xã xác nhận vào giấy nhượng đất.

Thửa đất có nguồn gốc do UBND xã cấp đất ở cho bà A vào năm 1992 có thu tiền, bà A đã nộp đủ tiền sử dụng đất. Đất phù hợp quy hoạch đất ở, không có tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất. Hiện trạng chỉ có tường bao quanh, trên đất không có nhà ở và công trình phục vụ đời sống.

Theo công dân, đối với quy định cũ, trường hợp trên nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu sẽ được xem xét cấp sổ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 hiện chưa quy định cụ thể đối với trường hợp thời điểm cấp giấy chứng nhận mà đất không có nhà ở.

Công dân thắc mắc, khi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với thửa đất nêu trên thì sẽ được cấp sổ theo quy định nào của pháp luật?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là vụ việc cụ thể, đồng thời việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải căn cứ vào hồ sơ cụ thể, hiện sử dụng đất và quy định khác có liên quan tại địa phương.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu lên về nguyên tắc.

Theo Bộ này, pháp luật đất đai hiện hành đã có quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Trong đó có nêu trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì người đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại khoản 2 và khoản 6 Điều 138 của Luật này.

Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được cấp sổ đỏ theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 138 của Luật này.

Về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu được quy định tại Mục II và Mục V nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.