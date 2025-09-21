Đặt mục tiêu vào top 3 LPBank V-League 2025/26, nhưng Becamex TP.HCM đang khởi đầu với thành tích không tốt. Đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức có được 1 trận thắng, 2 hòa, hiện đang tạm đứng ở vị trí thứ 9 trên BXH.

Thực tế, kết quả trên chưa phải là tệ với Becamex TP.HCM, tuy nhiên đội bóng này bắt đầu cho thấy những khó khăn của mình. Đáng chú ý, thời gian qua những vấn đề ngoài chuyên môn liên quan tới việc cầu thủ giả vờ đau, nợ lương… xuất hiện buộc Becamex TP.HCM phải lên tiếng phủ nhận.

CA TP.HCM tự tin hướng tới chiến thắng khi gặp Becamex TP.HCM. Ảnh: VPF

Ngoài ra, 2 ngoại binh Ogochukwu và Ismaila sau khi về quê nhà vẫn chưa trở lại đội bóng, khiến Becamex TP.HCM thi đấu như chấp "Tây" các đối thủ.

Trái ngược với đội bóng cùng thành phố, CA TP.HCM giành 7 điểm sau 4 trận đấu, tạm đứng thứ 6 trên BXH.

Đội bóng ngành công an thắng Hà Nội FC 2-1 ngay trận ra quân, sau đó thắng HAGL 1-0 và có trận hòa 0-0 rất đáng khen trước ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định. Trận thua duy nhất của CA TP.HCM là trước Thể Công Viettel đang có phong độ rất cao.

Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tự tin hướng tới chiến thắng trong trận derby với Becamex TP.HCM.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 21/9, cuộc đối đầu giữa SLNA vs Hà Tĩnh hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều quá hiểu nhau và quyết tâm giành 3 điểm.