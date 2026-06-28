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Bàn thắng:
Jordan: Tamari 55'.
Argentina: Lo Celso 19', Lautaro Martinez 31'/phạt đền, Messi 80'.
Đội hình xuất phát:
Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Nasib,Al-Arab,Abu-Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Azaiza, Olwan; Al-Fakhouri.
Argentina (3-4-1-2): Dibu Martinez; Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Palacios, Nico Paz, Paredes; Lo Celso; Lautaro Martinez, Julian Alvarez.
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