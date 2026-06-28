Video bàn thắng Jordan 1-3 Argentina (Nguồn: VTV):

Bàn thắng:

Jordan: Tamari 55'.

Argentina: Lo Celso 19', Lautaro Martinez 31'/phạt đền, Messi 80'.

Đội hình xuất phát:

Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Nasib,Al-Arab,Abu-Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Azaiza, Olwan; Al-Fakhouri.

Argentina (3-4-1-2): Dibu Martinez; Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Palacios, Nico Paz, Paredes; Lo Celso; Lautaro Martinez, Julian Alvarez. 